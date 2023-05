Badosa lo confiesa: "Intento ser lo menos autodestructiva posible"

La tenista española fue eliminada del Mutua Madrid Open por Maria Sakkari "Me califico con un bien; podía ser mejor y podía ser peor", añadió en su despedida

Paula Badosa, eliminada este lunes del WTA 1.000 de Madrid al caer ante la griega Maria Sakkari, buscó el lado positivo de la experiencia vivida en la Caja Mágica esta temporada, y valoró los buenos partidos realizados y las sensaciones positivas porque intenta ser "lo menos autodestructiva posible".

Explicó la otrora número dos del mundo que quiere "regresar a donde estaba porque creo que pertenezco allí" y subrayó que va "por el buen camino" a pesar de no alcanzar los cuartos de final.

"Quiero volver donde estaba. Estar entre las mejores porque siento que pertenezco a ese nivel. Tengo que recuperar muchas cosas porque ha sido un año complicado. Intentar ser lo menos autodestructiva posible", dijo Badosa.

"Ella ha jugado sólida, ha jugado muy bien, ha sacado muy bien y no me he sentido con las mejores sensaciones y con una 'top ten' si no estás con unos mínimos altos es difícil", valoró de inicio Paula Badosa. "Hacía algo de viento, hay bolas que entran un día y otros no. Inconscientemente quería apurar más y no suelo fallar tanto, normalmente".

La española, a pesar de la derrota, se marcha de Madrid con sensaciones positivas hacia el torneo de Roma y Roland Garros, sus próximos retos. "Me voy bien. Estoy en un proceso llevo un mes desde que inicio la gira de tierra muy bien, disfruto en la pista y eso es valioso. meo voy con buenos partidos, con buenas sensaciones, buen partido contra Coco Gauff, la semana pasada igual, fastidiada del partido de hoy y me queda solo mirar Roma y París".

"Sensaciones positivas sí tengo aunque ya antes de empezar el torneo me sentía bien. Voy por el buen camino pero no es ta fácil llegar a un WTA 1000 y de pronto ganar. Me voy seguro con un aprobado, motivada y con muchas ganas", subrayó.

"Me califico con un bien; podía ser mejor y podía ser peor. La gestión en esta semana ha sido buena. Ahora no veo las cosas tan positivas que dentro de media hora, soy competidora y ambiciosa y quiero verlo en perspectiva, desde donde vengo. Ahora, desde donde vengo, de abajo, es positivo y me suma. Ahora todo lo que sea jugar y competir suma mucha", insistió.

"A nivel mental estoy bien, compitiendo y luchando, tenísticamente estoy haciendo cambios y por eso a veces me descontrolo un poco más. Iré en esa línea de momento", apuntó la española que se siente decepcionada por la derrota ante Sakkari.

"Estoy fastidiada pero aprendiendo a gestionarlo. Me venía abajo rápidamente y dejo de creer en mí. Desde hace un año estaba sufriendo eso y poco a poco intento ver las cosas desde la distancia. Intento no cambiar mucho los pensamientos porque cada semana pierdes y si te quedas solo con eso al final sería un sin vivir", dijo.

"Siempre creo que tenemos que mejorar. Estoy trabajando mentalmente más que nada por mí, ya no tanto por el tenis, sino por ser feliz", concluyó la tenista española.