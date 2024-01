Xavi lo tiene claro con Joao Félix

Xavi Hernández atendió a los medios antes de la semifinal de la Supercopa de España que el Barça disputará ante Osasuna este jueves por la noche en Riad (Arabia Saudita). El técnico blaugrana fue cuestionado por algunos de los nombres propios que sobrevuelan la actualidad culé. Uno de ellos, el de Joao Félix, al que mantiene la confianza. También habló sobre Sergi Roberto y la importancia que tiene para la plantilla.

Más allá de futbolistas en concreto, también pidió al equipo mayor contundencia a nivel defensivo, algo que ve imprescindible para crecer futbolísticamente y ser más eficaces.

La importancia de Joao Félix

Xavi no dudó en exhibir su confianza alrededor de la figura del portugués. Pese a que fue suplente en el último encuentro liguero disputado en Las Palmas, el técnico no duda de la ascendencia y capacidad del delantero, en el que sigue teniendo depositadas muchas esperanzas y está convencido de que su aportación será imprescindible para que la temporada acabe con éxito. Pese a ello, no dio ninguna pista de si Joao Félix estará en el once titular para jugar ante Osasuna este jueves. “Buscaremos el mejor equipo de inicio pensando en todas las circunstancias”, respondió el técnico de Terrassa.

Frenkie de Jong, junto a Joao Félix, uno de sus grandes admiradores / EFE

Eso sí, insistió en que “Joao ha sido importante toda la temporada y volverá a serlo”, consciente de que necesita tener a todos sus futbolistas enchufados y preparados ante un calendario que no da tregua. Es por ello que Xavi se mostró algo molesto por la pregunta: “Siempre me preguntáis por los que cambio o no juegan tanto, pero todos serán importantes”, acabó.

La versatilidad de Sergi Roberto

Otro de los nombres propios que apareció en la rueda de prensa previa al encuentro entre Barça y Osasuna de semifinales de la Supercopa de España fue el de Sergi Roberto. El de Reus atraviesa un gran momento de forma y se ha convertido en titular en los últimos encuentros. Suyos fueron dos goles que acabaron por dar los tres puntos ante el Alavés en el Camp Nou, aunque lo que más valora el técnico del canterano es su capacidad para jugar en muchas posiciones distintas y rendir a gran nivel en todas ellas: “Para mí es un futbolista importante, capitán, líder, un ejemplo. Siempre está preparado para jugar donde sea. Me da mucha confianza”. Hace escasos días, el entrenador ya dejó muy clara su postura sobre el futuro de Sergi Roberto, que acaba contrato el próximo 30 de junio y al que renovaría sin pensárselo. De hecho, el club ya lo sabe. En ese sentido, no debería haber problema para que el futbolista siga vistiendo de blaugrana.

Sergi Roberto ha dado la asistencia del 1-1 de Ferran en el campo de la UD Las Palmas / Javier Ferrándiz

Mejorar defensivamente

Durante la rueda de prensa tuvo que responder a varias preguntas sobre el fútbol que está practicando el equipo esta temporada. Al Barça le está faltando capacidad para resolver los encuentros antes y evitar sufrimientos innecesarios. Para llegar a ese escenario, Xavi tiene claro que le preocupan “las dos áreas” y por eso “ya dije que nos faltaba contundencia”. Sin embargo, no dudó en poner la tilde en un aspecto que considera clave para mejorar: “Sobre todo en la nuestra (área), la que nos da seguridad y confianza en cuanto a juego”.

Jules Koundé lucha con dos jugadores del Amberes / Javi Ferrándiz

Es decir, si el equipo evita encajar con facilidad y logra minimizar el ataque rival, será mucho más fácil exhibir la idea de juego que tiene en mente el técnico: “Nos está pesando mucho más. Regalamos demasiado. El curso pasado fuimos muy sólidos”. Los números a nivel goleador de los blaugrana han disminuido, pero las estadísticas permiten observar que el gran agujero negro está en los goles encajados.