Araujo: “Debemos ser más contundentes en ambas áreas”

El Barça ganó la pasada Supercopa de España disputada en Arabia Saudita. Aquel título significó un empuje para ganar después la Liga. De hecho, tras la exhibición realizada ante el Real Madrid en la final de la última edición, se habló de una “nueva era”. En esta ocasión, el grupo que dirige Xavi Hernández llega con algunas dudas, sobre todo en lo que se refiere al juego que exhibe el equipo en los últimos partidos. Uno de los capitanes del vestuario, Ronald Araujo, espera que la de este año vuelva a ser un punto de inflexión. “Esperamos que se repita, es un título importante para el equipo y para el club y nos puede dar el clic que necesitamos”, declaró el defensa en la rueda de prensa previa al compromiso ante Osasuna, en el que el uruguayo partirá como titular en la alineación del Barça.

Para lograr títulos, el conjunto blaugrana debe mejorar. Y el central uruguayo tiene la receta. “Falta un poco de contundencia en las dos áreas, son cosas que nos dieron mucho la temporada pasada sobre todo a nivel defensivo. Sabemos la calidad que tenemos arriba y que vamos a marcar algún gol. Nos falta esa contundencia, la que nos dio títulos y poder ganar la Liga y la Supercopa”, decía un Araujo que no cree que la solución para encontrarla sea volver a cerrar con tres centrales, sino en la puesta en escena del plan de Xavi, más allá del dibujo inicial sobre el terreno de juego. “Tenemos un gran equipo, con grandes defensas, no importa el esquema, es más la falta de contundencia. Cuando se habla de goles se habla de la defensa pero es cosa de todos, de estar más juntitos”, sentenciaba el defensa, que ha asegurado que están trabajando cada día “para corregir esos errores que cometemos”. El propio entrenador habló sobre ello en su comparecencia y pidió más contundencia, sobre todo atrás.

El jugador azulgrana está teniendo también en los últimos partidos responsabilidades a nivel ofensivo, en la salida de balón. El uruguayo dice que ha mejorado mucho desde la llegada de Xavi en este sentido y que siempre pretende contagiar al equipo de su carácter. “Desde que llegó Xavi aprendí mucho a nivel técnico, voy creciendo y cada vez me siento más cómodo con el balón. Xavi me dice que tenga confianza y por mi carácter voy más para arriba para buscar el resultado y contagiar al equipo”, explicaba el uruguayo, que dice que el equipo llega a la Supercopa en buena dinámica tras haber logrado dos victorias en los dos primeros partidos del 2024. Acabó el año ganando al Alavés en casa y también regresó con victoria tanto en el encuentro liguero ante Las Palmas, como ante el Barbastro en la Copa del Rey.

La oferta del Bayern

Araujo también ha hablado de su futuro. Hace semanas que se sabe de un importante interés del Bayern de Múnich por el futbolista uruguayo. El jugador no ha querido referirse demasiado al tema y tampoco ha confirmado si ha escuchado a emisarios del club alemán, como se ha asegurado. Prefiere poner toda su energía en la temporada que está realizando en el Barça, el club en el que siempre ha asegurado sentirse como en casa: “En todos los mercados se habla de transferencias, estoy centrado en este club y centrado en el Barça. Siempre que me toca vestir esta camiseta lo doy todo. Son rumores que siempre salen. Se habló también del Manchester United el pasado verano, pero yo estoy centrado en el Barça”. Pese a que pasó de puntillas por el tema, parece obvio que no está demasiado pendiente de todo lo que se habla alrededor de su futuro como blaugrana.

El honor de ser capitán

Ronald Araujo es uno de los capitanes del FC Barcelona desde el pasado verano, cuando fue uno de los elegidos por sus compañeros para llevar el brazalete. Cuando se fueron Sergio Busquets y Jordi Alba, él y Frenkie de Jong se unieron a Ter Stegen y Sergi Roberto, primer capitán de la plantilla blaugrana. Está muy orgulloso de serlo, según ha explicado el futbolista uruguayo en la sala de prensa del Estadio Prince Faisal, donde Barça y Osasuna disputan este jueves la segunda semifinal de la Supercopa de España. “Sé de la responsabilidad que significa ser capitán de un equipo como el Barça. Lo soy con 24 años y es un honor llevar el brazalete. Intento ayudar siempre al equipo y al club. Uno de mis roles es animar al equipo en momentos que no son tan buenos”. La personalidad mostrada por el charrúa desde que llegó a la primera plantilla le ha permitido ganarse la confianza de sus compañeros, que le ven como un líder, tanto dentro del terreno de juego como fuera.