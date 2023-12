Sergi Roberto, un capitán que habla con hechos

Sergi Roberto ha estrenado esta temporada su capitanía en el FC Barcelona. Después de 17 años en el club, el de Reus cumplió un sueño cuando heredó el brazalete de Sergio Busquets y su forma de liderar el vestuario hace sentir muy cómodo tanto a sus compañeros como al staff de Xavi Hernández.

El momento no es fácil con un Barça en construcción, como el míster recalca normalmente. La figura del capitán tiene más importancia cuando surgen piedras en el camino y Sergi Roberto está ayudando a sortearlas bien.

Una de las claves para no acusar los malos resultados o las crisis es tener al grupo unido. El canterano tiene un talante que facilita que no se abran grietas en el vestuario.

Integrador

Su dominio del inglés facilita la integración de los fichajes extranjeros. Desde un primer momento tuvo un buen 'feeling' con Lewandowski, por ejemplo, con Ter Stegen o Frenkie de Jong. Los futbolistas que llegan de fuera perciben pronto la calidez necesaria en su nuevo hogar.

También le gusta mucho bromear con el núcleo joven español. Ferran Torres o Pedri conectan bien con él, igual que los canteranos Gavi, Balde o con los más nóveles como Lamine Yamal o Marc Guiu, a los que guía y con los que se identifica por sus inicios. Sergi Roberto debutó con solo 18 años en el primer equipo del Barça y sabe muy bien qué consejos dar a estos futbolistas.

Ferran Torres bromea con Pedri en la sesión ante Sergi Roberto / Valentí Enrich

En realidad, el capitán se lleva bien con todos los compañeros. Nunca ha tenido problemas en este sentido. Aprendió de grandes capitanes como Puyol, Xavi, Iniesta, Messi y Busquets, tratando de sumar las mejores virtudes de todos ellos.

Además, tiene una ventaja muy importante para ejercer la capitanía como es su sentimiento culer de cuna. Su pasión y también preocupación por el Barça hace que el resto de jugadores sigan sus pasos.

Viaje a Estados Unidos

Un episodio reciente fue el viaje a Dallas para jugar un amistoso justo antes de las vacaciones navideñas. Sergi Roberto tiene interiorizada la realidad económica del club y era consciente de que los jugadores no podían poner pegas a este desplazamiento, pese a su incomodidad. Nadie se opuso viendo que el capitán era el primero en asumir una iniciativa necesaria.

Los compañeros igualmente entienden cómo deber su comportamiento cuando no juegan viendo a su capitán. Para Sergi no fue plato de buen gusto verse en el banquillo y no disputar ni un minuto en los partidos frente al Oporto, Atlético de Madrid, Girona y Valencia después de salir de su lesión.

Sergi Roberto, rodeado de los jugadores más jóvenes del Barça / Valentí Enrich

El de Reus siguió entrenando a tope. Tenía un reto, que podía parecer pequeño, pero a la larga podía servirle de mucho. Sabía que en Amberes jugaría y se focalizó para coger rodaje en un partido que tuvo un final desgraciado, aunque le sirvió para adquirir ritmo.

Unos minutos que le vinieron de perlas para estar a tope frente al Almería y decidir el partido con un doblete. Una actitud de la que muchos tomaron nota. Hay que estar siempre preparado por si llega la oportunidad. Un lema que han seguido otros futbolistas, como Ferran Torres, y que funciona. Así siempre hay motivación en los entrenamientos ya sea para los titulares más habituales o para los que juegan menos.

Acatar las decisiones

Xavi piensa en él como centrocampista, la posición en el que lo vio subir como compañero al primer equipo. Así ejerce en los entrenamientos. El lateral ha quedado atrás, aunque si debe volver de forma ocasional, lo hará con las mismas ganas que puso cuando Luis Enrique lo reconvirtió en esta posición en San Mamés.

Sergi Roberto, un comodín para Luis Enrique / I. PAREDES

Sacrificarse por el equipo y jugar en la posición que dicte el míster es otro de sus postulados que los compañeros deben entender. Un gestión que a veces no ha resultado fácil con futbolistas como Koundé o Araujo, reacios a jugar de laterales, pero que lo han acabado haciendo cuando ha sido necesario.

Para Xavi es una bendición que el capitán se ponga delante cuando toca afrontar situaciones que no son las que más gustan a los futbolistas. Si le toca estar en el banquillo anima y no se conforma. En la siguiente sesión ya trata de demostrar que puede ser de la partida.

El egarense tiene contrato hasta el 2025 y tiene muy claro que no hay mejor capitán para continuar con su proyecto que Sergi Roberto.