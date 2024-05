Joselu: el delantero más certero del Real Madrid no conoce su futuro

Quién le iba a decir a Joselu Mato que con 33 años volvería al Real Madrid, y que sería aclamado por el renovado Santiago Bernabéu. Fue el héroe de los blancos en la eliminatoria ante el Bayern Múnich con dos goles que han llevado a su equipo a otra final de la Champions League. Además de ese servicio, que ya ha quedado grabado en la historia del club, el delantero deja tras de sí un dato relevante: es el delantero más certero de los goleadores madridistas, solo superado por Güler

Tabla goleadores Real Madrid / Sport

Joselu llegó para tapar un agujero con la inesperada fuga de Karim Benzema. Un delantero centro a la antigua usanza tras el triste paso de Mariano, que estuvo cinco años en el equipo para acumular decepciones. Llegó para ser suplente, pero a su favor se unieron las circunstancias porque Ancelotti solo ha tenido tres delanteros de oficio en la plantilla y no le ha quedado otro remedio que dar bola a Joselu. No ha jugado muchos minutos, pero sí ha participado en muchos partidos: 47 de 52, con 17 titularidades. Solo Güler, que ha jugado todavía menos y que es media punta, supera al canterano.

Su mejor registro

Su empeño no pasa inadvertido, porque su eficacia supera a la de todos sus compañeros (gráfico). Lleva 17 goles, los mismos que la temporada pasada con el Espanyol, club al que sigue perteneciendo, y que es la mejor marca personal en una temporada, salvo los 26 que hizo en su segunda campaña en el Castilla en la temporada 2011-12. Desde aquel año ha sido un trotamundos, ocho equipos diferentes para volver al punto de partida, el Real Madrid.

Pese a su gran aportación, su futuro está en el aire. El Real Madrid tiene la intención de pagar al Espanyol 1,5 millones para recuperar sus derechos. Hará la pretemporada aunque no se sabe si continuará o no con la llegada de Endrick, otro nueve como él, y Mbappé. Ancelotti es partidario de que siga, no en vano ha sido una de las piezas que ha respondido cuando ha recurrido a él. Evidentemente, el jugador quiere seguir, pero el club no cierra la puerta a un posible traspaso, según Relevo.