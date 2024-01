La pista de Xavi sobre el once del Barça

El FC Barcelona afronta la final ante el Real Madrid en la Supercopa de España como un posible punto de inflexión para su temporada.

El técnico egarense llega con mucha ilusión al primer gran momento de la temporada con un título en juego, aunque reconoce que los blancos están en un mejor momento: "Estoy motivado, muy ilusionado, una final con el Madrid es el mejor escenario imposible, tenemos el ejemplo de la temporada pasada, pero llegamos por debajo del Madrid". Sin embargo, confía en las opciones de su equipo: "La final está al 50%, no puedes prever qué pasará y tenemos que imponer nuestra personalidad. Es el primer título de los cuatro, es un momento ideal para conseguirlo".

Sobre la alineación que pondrá sobre el césped, Xavi no quiso dar pistas, aunque dejó en el aire la necesidad de dominar al Madrid, algo que ha conseguido con la fórmula de los cuatro mediocampistas: "La idea la tengo clarísima, ADN Barça, quitarle el balón y dominar al Madrid, con el ejemplo del año pasado; la idea no cambia con el número de mediocampistas, lo inculcó Johan Cruyff y es lo que tenemos que hacer mañana. El año pasado estuvimos muy orgullosos, nos saldrá mejor o peor pero tenemos que ser fieles al cruyffismo", explicó.

Aunque el egarense no condiciona su once a la alineación del Madrid, el sistema de los blancos da un argumento más a los cuatro en el centro: "Este año cambia, el Madrid juega con otro sistema, con Bellingham no juegan con un 9, juegan con cuatro centrocampistas".

Además, el entrenador culé apuntó que el XI no depende de Pedri, del que aseguró que está al 100%: "La alineación no depende de Pedri. Está al cien por cien para la final. ¿Jugará? La idea la tengo clarísima", insistió sin profundizar más en su posible esquema ante los blancos.