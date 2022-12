Querido diario: Mikel Arteta

No han sido pocos los que se han sorprendido de ver al Arsenal líder y practicando el mejor fútbol de la competición No te voy a negar que lo que está por venir en 2023 me ilusiona, pero la gente aquí lleva tanto tiempo pasando hambre

Querido diario, esto del Boxing Day es una maravilla cuando las cosas van bien. Qué bonito es este día para los aficionados que no tienen la oportunidad de vivir algo igual durante el resto del año porque, en general, tienen mejores cosas que hacer.

Como cada 26 de diciembre, fieles a la tradición, miles y miles de personas en España han hecho un hueco en sus vacaciones de Navidad para sentarse junto a sus seres queridos y sus cuñados y ver fútbol inglés por primera y última vez esta temporada. Esto les permitirá opinar sobre la Premier durante doce meses sin despeinarse. Pues bien, no han sido pocos los que se han sorprendido de ver al Arsenal líder y practicando el mejor fútbol de la competición. Sabíamos que a muchos les iba a impactar que los ‘Gunners’ abandonaran su no menos arraigada tradición de hacer el ridículo delante de todo el mundo, por eso desde el club invitamos a Wenger a ver el partido desde la grada, para que nadie pensara que el viejo Arsène estaba en el banquillo, que Nketiah es Henry y que en la tele les estaban colando una redifusión de 2004. Menudo partidazo que nos marcamos en prime time. No te voy a negar que lo que está por venir en 2023 me ilusiona, pero la gente aquí lleva tanto tiempo pasando hambre, que esto de vernos ganar la Premier League 18 años después no se lo tragan ni por Navidad. Pero conmigo están encantados. No era tan difícil. Llegué al Arsenal para sustituir a Unai Emery, así que con ser un poco valiente y empezar a mover la pelota con sentido, todos han acabado encantados. Estilo Barça, ¿dicen? Será que ha vuelto el buen rollo con los culers, a los que este club debe tanto desde que pagaron una millonada por Overmars y Petit. Quizá les devolvemos el favor y los libramos de Memphis. Pero se acabó hablar de otros equipos: ahora somos nosotros los referentes. ¿Te has fijado? En las redes no paran de circular los vídeos nuestras jugadas colectivas que terminan en gol. A todos se les cae la baba. A mí, mientras no se me caiga Saliba, estoy tranquilo.