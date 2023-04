Maldito diario: Thomas Müller

Querido diario, creo que podemos decir que no ha sido una buena semana. Ni una buena temporada, para qué nos vamos a engañar Tuchel me dijo que me dejó fuera del once para buscar más velocidad. Pues lo ha conseguido: pocas veces habíamos quedado tan rápido fuera de una eliminatoria

Querido diario, creo que podemos decir que no ha sido una buena semana. Ni una buena temporada, para qué nos vamos a engañar. Me siento como el Joker: sigo haciendo gracietas ante las cámaras cuando todo es caos a mi alrededor. Porque sí, el barco se hunde. ¿Y yo? ¿Y si ya no estoy para estos trotes?

Sabes que tu lugar está en el banquillo cuando viene el entrenador a preguntarte qué sustituciones tiene que hacer. Lo del cambio de técnico igual nos ha salido regulín. Yo que pensaba que el novato era Nagelsmann... Tuchel me dijo que me dejó fuera del once para buscar más velocidad. Pues lo ha conseguido: pocas veces habíamos quedado tan rápido fuera de una eliminatoria. Lo único que le puedo decir es que si hubiera sido yo el titular, otro gallo hubiera cantado... en la delantera, porque en defensa ya cantó Upamecano. Es normal que el míster me pida consejo. Sabe que llevo unos cuantos años en esto y que he aprendido de los mejores. Por ejemplo, de Guardiola. Nos dio unas cuantas lecciones cuando estaba aquí (y el martes nos dio otra, para no perder la costumbre). Qué recuerdos... Cómo nos machacaba en los entrenamientos. Todos mis compañeros acababan doloridos. Yo no, claro. Ya sabes que mi secreto para no lesionarme es no tener músculos. La afición no estará contenta. Pero espero una ovación en el próximo partido que juguemos en el Allianz. Fíjate en cómo aplaudieron a Valverde en el Bernabéu después de partirle la cara a Baena. Pues nosotros no hemos querido ser menos, y después de la paliza del City, como si la hostia no hubiera sido suficiente, Mané le dio un puñetazo en la boca a Sané. Estos chavales, siempre siguiendo las modas. Ahora le toca a nuestra afición estar a la altura y parecerse a la del Madrid. Si han ganado 14 Copas de Europa, por algo será. Igual me obsesiono demasiado por las estadísticas y el palmarés. Por eso me río de Messi cuando le eliminamos y vacilo a Haaland antes de jugar contra él. Soy todo simpatía, pero, como a Sané, desde el martes me cuesta más sonreír.