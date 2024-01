Shakira sorprende con una fotografía junto a su exsuegra "amada"

Gerard Piqué y Shakira se separaron a principios de junio de 2022 tras doce años de relación y dos hijos en común: Milan y Sasha. El empresario rehizo su vida con Clara Chía, y siguen avanzando en su relación. A la artista se le ha relacionado con algunos famosos, pero se desconoce cuál es su situación sentimental actual.

En abril de 2023, Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, dejaron Barcelona para empezar una nueva vida en Miami tras su separación con Piqué. Parece que a la artista le ha ido muy bien cambiar de aires, y podría estar viviendo una de sus mejores etapas.

Tras la ruptura, las canciones de la colombiana en las que reprocha al exfutbolista cómo se ha comportado durante su relación, se han vuelto tendencia. La última de ellas, 'El Jefe', no hizo referencia directa a Piqué, pero sí lanzó alguna pulla a sus exsuegros: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".

No solamente eso, y es que Shakira también aprovechó para mandar una indirecta a Montserrat Bernabeu, la madre de Gerard, tras recrear una escena de 2016 en la que mandaba callar a la artista.

Ahora, la colombiana ha sorprendido a todos con una fotografía junto a su exsuegra Inés Pertiné, la madre de Antonio de la Rúa, y Gabriela, una de las mejores amigas de la cantante y expareja del hermano del letrado: "Con nuestra exsuegra amada", ha publicado la amiga en Instagram.

Antes de estar con Piqué, la artista estuvo con el abogado, con quien mantuvo una relación de 11 años, del año 2000 al 2011. Ahora, han dejado claro que su vínculo con Inés Pertiné sigue intacto y que pasan buenos momentos juntas. Aun así, Shakira ha preferido no repostear la fotografía en redes sociales.