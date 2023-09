Nuevo dardo oculto: Shakira también ataca a la madre de Piqué en 'El Jefe'

La artista colombiana no para de tener éxitos profesionales El pasado jueves lanzó una canción que incluye una indirecta al padre de Piqué

Ya han pasado cinco meses desde que Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, dejaron Barcelona para empezar una nueva vida en Miami. Parece que a la artista le ha ido muy bien cambiar de aires, y podría estar viviendo una de sus mejores etapas.

La colombiana no para de tener éxitos profesionales, y es que todas sus últimas canciones se han posicionado en las listas de éxitos. Tras el éxito del tema 'Copa vacía' con Manuel Turizo, la artista colombiana lanzó el pasado jueves 'El Jefe', una canción que trata la desigualdad laboral y que ha compuesto junto a Fuerza Regida.

Durante poco más de tres minutos, Shakira habla de las diferencias sociales y salariales entre trabajadores y jefes, y de la diferencia de volumen de trabajo: "Tengo un jefe de mierda que no me paga bien", "Me tiene de recluta" o "Yo llego caminando y él en Mercedes Benz", son algunas de las frases más destacadas.

La colombiana aprovechó la canción y volvió a la carga contra Piqué y su entorno familiar más cercano: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", refiriéndose al padre del catalán.

No solamente eso, y es que ahora se ha filtrado la indirecta a Montserrat Bernabeu que ha pasado desapercibida. En 2016 se hizo viral una escena en la que la madre de Piqué le agarraba de la cara y le mandaba callar, y ahora, Shakira ha optado por recrearla en el videoclip.

Es que Shakira se quedó corta... #ElJefe pic.twitter.com/jqeWnoGVQl — Shakira Vitium Charts (@Shakira_Vitium) September 22, 2023

Se puede ver como los acompañantes de la artista intentan taparle la boca, le cogen del cuello y quieren hacerla callar. No es la primera vez que la colombiana le manda una pulla a Bernabeu, y es que en la canción con Bizarrap también lo hizo: "Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".