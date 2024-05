Es el nombre de niña más original de España y solo lo tienen 5 personas en Cataluña

¿Estás esperando un bebé? Entonces posiblemente ya tengas en mente su nombre, sea niño o niña. En el caso de ser niña, te traemos un nombre muy especial, uno poco común tanto en España como en Cataluña que te permite ser la mamá o el papá más original.

Eso sí, ten en cuenta que la elección del nombre no sea aleatorio y que esté consensuado por ambas partes; no es fácil cambiar de nombre en un futuro y querrás que tu hijo/a esté feliz en un futuro, ¿no?

Este nombre no es otro que Tlay, un nombre de origen árabe que es tan poco común en Cataluña, que únicamente cinco personas (o menos) se llaman así según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el resto de España, más de lo mismo: Tlay es un nombre muy vinculado a la religión porque su traducción literal sería 'pastora de Dios'.

El Español ha hablado con una profesora de infantil y primaria que se llama Tlay y expone cuál fue su experiencia llamándose así: "cuando era más pequeña me daba vergüenza decirlo porque lo tenía que repetir y no entendía por qué era raro (...). Pero a medida que me he ido haciendo mayor, me gusta más: me he dado cuenta de que es único".

¿Y por qué le llamaron así? Tlay explica la razón por la que sus padres le dieron ese nombre: así se llamaba la madre de mi padre, "no conoce a nadie más con este nombre y eso lo hace especial".