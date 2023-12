Blanca Romero desvela el motivo por el que participó en 'MasterChef Celebrity': "Si no, jamás habría ido"

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se estrenó en España en 2013, y se ha producido en más de cuarenta países. El jurado está compuesto por tres chefs reconocidos: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

El pasado mes de septiembre se estrenó 'MasterChef Celebrity 8'. Entre los famosos que participaron se encontraban Laura Londoño, que consiguió convertirse en la ganadora de esta edición, Daniel Illescas, Toñi Moreno, Jesulín de Ubrique o Blanca Romero, entre otros.

Esta última, se convirtió en una de las favoritas para la audiencia del programa gracias a su sentido del humor, su humildad y su espontaneidad. Aun así, se quedó a las puertas de la final.

La actriz aseguró que su paso por el concurso suponía una gran reaparición ante las cámaras tras varios años fuera del foco mediático. Blanca se ha abierto en canal en una entrevista a 'El País' y ha desvelado varios aspectos de su vida: "Tuve que criar sola a mi hijo. Mis padres no me podían ayudar tanto como con Lucía y no me quedaba energía para rodar".

Una década después, la gijonesa ha participado en la película de 'La abadesa', y ha confesado el motivo por el que participó en 'MasterChef Celebrity': "Aunque a veces he sido mercenaria: vendí ropa que no me gustaba y defendí guiones que me parecían una gilipollez. Ahora la vida me obligó a trabajar de nuevo. Si no, jamás habría ido a 'MasterChef'".

Aun así, Blanca ha asegurado que le ha ayudado participar en el concurso: "Ahora me da igual ir con tres tallas más por la calle, que me vean guapa o fea. No soy menos feliz por eso. Antes no hubiese permitido que la mitad de mis primeros planos en MasterChef, en los que se me ve feísima, hubiesen salido a la luz. De modelo hubiera puesto el grito en el cielo: cada jueves, una llantina".