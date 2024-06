Así puedes reclamar nota en Selectividad 2024

Esta semana ha estado marcada por el inicio de la Selectividad 2024. Los alumnos que han terminado el bachillerato tendrán que examinarse en unas de las pruebas más importantes de su trayectoria estudiantil. La calificación de estas pruebas determinará si pueden entrar o no en la carrera escogida.

En algunos casos, los estudiantes no estarán de acuerdo con las notas obtenidas. Afortunadamente, todos tienen derecho a la revisión de calificación. La nota se podrá reclamar al tribunal de la EBAU, aunque es recomendable acudir exclusivamente si el alumno está seguro, puesto que lo mismo puede subir que bajar la calificación final del examen.

El primer paso para reclamar la nota es la verificación, realizándola siempre con un profesor distinto de la primera corrección del examen, revisando que las puntuaciones estén bien sumadas. Durante este primer filtro del procedimiento, no habrá una bajada de nota si se descubre un error.

La segunda opción es revisar el examen, centrándose en el contenido de las respuestas. No obstante, si el profesor (que también es distinto) descubre un error, puede bajar la nota. Es importante saber que no se pueden solicitar ambos procedimientos en la misma asignatura: verificación o revisión, pero no ambos.