Laporta: "Si Xavi puede rectificar, nosotros también"

En su esperada entrevista a 'Barça One', Joan Laporta habló entre otras cosas de la decisión de relevar a Xavi Hernández de su cargo de entrenador del primer equipo. Según el dirigente culé, la decisión fue "la adecuada". "El corazón me pedía que siguiera, pero la cabeza me pedía cun cambio", explicó un Laporta que sí aceptó entre líneas que la gestión no fue la mejor. "Se hizo todo lo mejor que se pudo", declaró.

"Xavi ha hecho un buen trabajo, cogió el club en un momento de máxima dificultad. Se ganó Liga y Supercopa el curso pasado, pero esta temporada no han salido las cosas hasta el punto de que Xavi dijo en febrero que se iría a final de temporada. Acepté por ser quién es Xavi, un culé de los pies a la cabeza. Después, Xavi nos dice que rectifica, nos pide que aceptemos su continuidad. Le pregunto si cree en el equipo y me dice que sí, que tiene fe ciega", explicó Laporta.

"Los antecedentes ya denotaban que Xavi no se veía capaz por la presión, pero eso lo superó. Y después hubo unas declaraciones en las que cambia de discurso tras unas conversaciones con Deco respecto a los cambios necesarios en la plantilla. Eso me provoca una replanteamiento y la percepción de que hay que dar un nuevo impulso para que esta plantilla sea más competitiva o sacar todo lo que tienen los jugadores, que tienen un potencial muy grande", añadió el dirigente culé.

"Si el entrenador puede rectificar, nosotros también"

"Todo iba bastante forzado ya cuando aceptamos que siguiera. Ante su cambio de opinión, en aquellos momentos hubo un punto de que él es una leyenda, y su entusiasmo nos hizo tomar la decisión de ratificarlo", contó Laporta. "A partir del momento que Xavi pide algunos cambios, el director deportivo no lo ve claro. Tenemos todo el derecho de tomar esta decisión. Si el entrenador puede rectificar, también nosotros podemos hacerlo. Queríamos a alguien que creyera al cien por cien en esta plantilla", agregó Laporta, quien también manifestó que "la opinión del director deportivo, Deco, también influyó".

Pregunado por las formas, el presidente sí dejó entrever autocrítica. "Se hizo como se pudo, lo mejor que se pudo. Todo se puede hacer mejor, nunca llueve a gusto de todos. El qué está bien decidido, el cómo se hace lo mejor posible teniendo en cuenta circunstancias y contexto", dijo.

"Las inquietudes de Xavi y su gente precipitaron la decisión"

"Con Xavi se acabó de una forma muy elegante. Él cumplió con lo que dijo y nosotros también. Xavi tiene las puertas abiertas del Barça para siempre. Es una persona que se ha ganado estos méritos, tengo la sensación de que se ha acabado bien, era necesario un cambio de rumbo", explicó Laporta.

Sobre los 'timings' del cese de Xavi, el presidente se justificó así. "Ya le dije a Xavi que hablaríamos tras el partido en Sevilla, porque había el femenino. Las inquietudes de Xavi y su cuerpo técnico hicieron que se tuviera que precipitar la decisión. Recibí mucha insistencia para solucionarlo y no quería incomodar a una serie de personas que querían conocer en ese momento la decisión", argumentó 'Jan'.

Preguntado por cómo está ahora su relación con el técnico egarense, Laporta se mostró optimista. "Nos hemos enviado unos mensajes. Xavi es una gran persona, espero que la relación no quede tocada. Me ha tocado tomarla con leyendas del barcelonismo y me ha tocado con el Xavi entrenador. El corazón me decía que Xavi siguiera: la cabeza, que lo cesara. Para mí la relación sigue siendo la misma", concluyó respecto al de Terrassa.