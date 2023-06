Un soltero de 'First Dates' se espanta tras conocer qué quiere su cita

Este martes el formato ha juntado a Carmen y Francesc El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes el programa ha juntado a Carmen (50 años) y Francesc (50). La soltera ha comentado que está en un buen momento para conocer a una persona, pero deja claro algo que no quiere: "No me gusta que nadie me marque lo que tengo que hacer".

El comensal ha explicado que tiene su vida controlada con su trabajo, su hija y sus amigos, pero que le gustaría tener otro tipo de acompañante en su vida: "Hay muchas cosas que me gustaría hacer que no puedo hacer con estas personas. Estoy buscando a esa persona que rellene el hueco".

La pareja se ha dado cuenta de que están en diferentes etapas en su vida: Carmen es abuela; en cambio, Francesc tiene una hija de nueve años. "Nuestras etapas como padres es muy distinta. Hemos de ser claro en que parte de mi vida, el 50% de ella, la tengo que dedicar a mi hija", ha aclarado el soltero. Mientras que la comensal tiene muy claro que el hecho de tener una hija tan pequeña "le crea a él unas responsabilidades que no quiero tener".

Otro tema en el que no han encajado es en las relaciones amorosas. Ella ha comentado que le gustan las personas con la mente abierta: "A mí me gustan las personas que no tengan tabús y que sean capaces de que todo lo que pacte la pareja, está perfecto (…) A lo mejor pueden ser más personas, siempre y cuando todos estén conformes en eso".

A Francesc le ha impactado, y le ha preguntado si se refería al poliamor. A lo que ella ha comentado que nunca se ha visto en la situación, pero que sí que cabría la posibilidad. "Huyo de lo normal y tradicional, pero dentro de un mínimo, y este es el construir entre dos. Ni entre tres, ni entre cuatro, ni entre cinco", ha comentado el soltero.

Carmen ha explicado que tiene a "Phoskito y Menta", sus gatos a los que ama: "Es lo único que quiero ver ahí en mi casa. Por ahora, no cabe nada más ahí. Lo que quiero es que mi vida personal se mantenga mínimamente como está ahora, que está muy bien. A partir de ahí, es sumar". El comensal ha comentado que cree que Carmen busca pareja, pero que lo tiene "muy marcado".

En la decisión final, la soltera ha confesado que le ha parecido muy buena persona y que el hecho de que tenga una niña de nueve años les hace estar en distintos momentos de la vida. Francesc ha asegurado que está de acuerdo en que están en momentos distintos y que tampoco quiere una segunda cita. "Te mereces lo mejor y eres una chica encantadora", le ha dicho el soltero.