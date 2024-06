Pepe dejará el Porto y apunta al Al Nassr de Cristiano

Aunque aún no es oficial, está cerca de serlo: Pepe no seguirá en el Porto la próxima temporada. A sus 41 años, el zaguero no renovará su contrato con el club del que fue capitán las últimas seis temporadas, acorde a los reportes que llegan desde Portugal, y apunta al equipo de Cristiano Ronaldo.

Según el diario 'A Bola', el defensa tiene una propuesta del Al-Nassr, de Arabia Saudí, y es del interés de equipos de Brasil, Qatar y Turquía. La salida de Pepe es una decisión que tomó el ex entrenador André Villas-Boas, el recién elegido presidente del Porto. El nuevo directivo quiere iniciar un proceso de reformulación del equipo, que tampoco contará con el técnico Sergio Conceição para la 2024/25.

MÁS DE DOSCIENTOS PARTIDOS

En total, fueron 201 partidos en la segunda etapa de Pepe en el Porto. El brasileño naturalizado portugués también vistió la camiseta del Dragão entre 2004 y 2007. Con el club, entre ambas etapas, ganó el Campeonato de Portugal (4x), la Supercopa de Portugal (3x) y la Copa de Portugal (5x).

En Champions League 2023/24 batió un récord al entrar al campo ante el Royal Antwerp, todavía en la fase de grupos. El defensa se convirtió en el jugador de mayor edad de la historia en disputar un partido de la competición de clubes más importante del mundo.