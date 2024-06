Xavi Simons pone fecha para decidir su futuro con el Barça atento

El futuro de Xavi Simons entra en compás de espera. El jugador holandés reconoció en una entrevista a 'Eindhoven Dagblad' que ahora desea centrarse en la Eurocopa y que ya habrá más tiempo en julio para enfocar su carrera deportiva: "Solo tomaré una decisión después de jugar la Eurocopa y tomarme unas vacaciones. Quiero centrarme en este torneo porque ahora es mi prioridad y luego ya hablaremos con el PSG". El jugador estaría encantado de salir hacia el Barça, pero el club blaugrana, con problemas de límite salarial, no podía pujar fuerte por él. Al congelar su decisión, las posibilidades blaugrana augmentan aunque ya tiene propuestas muy importantes encima de la mesa.

Simons pertenece al PSG y tiene contrato hasta el 2027. En los dos últimos años ha salido a préstamo hacia el PSV y el Leipzig confirmándose como uno de los futbolistas con mayor progresión del mercado europeo. Pese a todo, Simons no acaba de encajar en los esquemas de Luis Enrique en París y el PSG priorizaría otra nueva cesión en la que el futbolista tendría que decidir. Tampoco es descartable un traspaso si la propuesta económica es millonaria ya que la tasación del futbolista ronda los 80 millones de euros.

Para Xavi Hernández, Simons era un jugador prioritario en su idea de equipo. De hecho, se habló con el futbolista y parecía entusiasmado con la posibilidad, pero el PSG no iba a poner facilidad alguna para que fuese al Barça. El club parisino, con grandes relaciones con el Leipzig, deseaba su continuidad ahí y Simons no cerraba la puerta. El fichaje de Hansi Flick ha enfriado las conversaciones y el holandés ya no tiene tan claro volver al Camp Nou porque su prioridad máxima es jugar como titular y en el Barça hay muchos centrocampistas importantes por lo que tendría que rotar.

En los últimos días, el Bayern ha intensificado su interés por fichar a Xavi Simons. Es un jugador que gusta mucho al club bávaro y entienden que se ha aclimatado bien en la Bundesliga por lo que van a intentar su fichaje. El Bayern va a tener músculo económico suficiente para lograr un traspaso beneficioso para todas las partes, aunque la postura del jugador de congelar la decisión de su futuro puede echar al traste la operación.

Simons tiene también propuestas de la Premier y en el mes de julio acabará decidiendo. El Barça mantiene la carpeta abierta sabiendo que muchos clubs europeos avanzarán con sus decisiones de mercado por lo que el futbolista podría perder opciones en estas semanas. En todo caso, la prioridad marcada por Flick es el fichaje de un pivote y luego un extremo que pueda jugar por la banda izquierda. Habrá que ver si se soluciona el tema del límite salarial.