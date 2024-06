Òscar: "Veo el problema económico del Barça como una oportunidad"

Tras salvar al Leuven belga, Òscar Garcia tiene la satisfacción del objetivo cumplido. Llegó con ese cometido y el exjugador y ex técnico del FC Barcelona termina ese primer curso en Bélgica con nota. El catalán atiende a SPORT para valorar su momento profesional y repasar la actualidad azulgrana.

1) Primera temporada en Bélgica y conseguiste el objetivo de la salvación del equipo. ¿Cómo valoras la temporada tras la agónica salvación en la última jornada de liga regular?

Bueno fue agónica por el minuto en el que marcamos en el último partido de la fase regular, que si no hubiéramos ganado nos hubieran quedado todavía mínimo seis partidos para conseguirla. Al principio siempre es difícil adaptarse a una competición a mitad de temporada en la que nunca has participado. Aunque tardamos en despegar debido a una que queríamos implantar una idea completamente distinta a lo que estaban habituados, una vez que lo hicimos demostramos el nivel del equipo que también se ha podido ver en el playoff donde hemos completado grandes partidos contra equipos con mejores presupuestos

El final de liga regular fue muy tenso, pero conseguimos el objetivo que se nos marcó, y eso es con lo que me quedo, fue incluso antes de lo previsto para la gente del club.

2) ¿Qué es lo que más contento te deja del curso?

Bueno, un poco en la línea que comento. Conseguir la meta que se nos marcó así como conseguir desarrollar buenos partidos contra los equipos grandes y también en la recta final de temporada

3) Cómo se define el Óscar entrenador de hoy?

Bueno es un poco comprometido definirse a uno mismo. Pero sí que creo que soy un poco parte de cada lugar en el que he entrenado teniendo una visión muy completa del fútbol global y consiguiendo lo que me propuse una vez salí del Barcelona, ser mejor entrenador cada temporada.

4) El OH Leuven pertenece al King Power Group, fue uno de los motivos que le hicieron venir a Bélgica?

Sí, por supuesto. Sabía del buen trabajo que lleva años desarrollando en el Leicester City y sé que es la intención que tienen también aquí en el OH Leuven, de hacer el proyecto más grande poco a poco.

5) Se ha visto su nombre en el mercado de fichajes vinculado al Leicester City y a la UD Las Palmas, el año que viene le veremos seguro en Bélgica?

Bueno siempre es un orgullo que vinculen tu nombre a equipos de este nivel que están en la máxima categoría de dos de las ligas más importantes del mundo. Es cierto que en el fútbol solo se puede hablar del ahora, porque nunca sabes que va a pasar mañana pero es cierto que yo ahora tengo contrato en el OH Leuven. Sea en Bélgica o en otro sitio, voy a hacer lo que más me gusta y apasiona que es entrenar porque opciones por suerte no me faltan.

"En el fútbol solo se puede hablar del ahora"

6) Con esta experiencia belga, ya son muchos los países en los que ha entrenado: Inglaterra, Francia, Grecia, España… ¿Qué le ha aportado entrenar en tantos lugares?

Creo que me han convertido en un entrenador más completo. Viendo como se vive el fútbol desde distintos prismas ya no solo en cada país sino también conviviendo con muchas nacionalidades distintas en cada lugar y eso te hace tener una perspectiva más amplia del mundo y en concreto de este deporte. Es una ventaja a la hora de tratar con los jugadores.

7) Tras tantas aventuras en el extranjero, se ha planteado un regreso a LaLiga en algún momento?

Bueno uno siempre piensa en volver a casa en algún momento. Pero no me obsesiona ni mucho menos. Si se dan las circunstancias bien pero si no se da lo que yo quiero no tengo problema en decir que no. LaLiga tiene una competición de un muy alto nivel y uno quiere estar en el máximo nivel pero no a cualquier precio, valoro mucho más estar en un sitio a gusto que en otro donde no pueda hacer mi trabajo como yo quiero.

8) Y hablando de LaLiga, usted fue jugador del Barça, como ve al club en la distancia?

Bueno creo que ahora mismo el club está pasando por un momento de transición, de coger fuerzas para recobrar el nivel que todos conocemos y esperamos. Y por supuesto, el que esperamos todos los que tenemos cariño al Barça es que consiga llegar ahora en esta nueva etapa con Flick como pasó en la temporada pasada con Xavi con el título de Liga.

"Flick ha demostrado estar en la élite de su profesión"

9) Qué le parece Flick?

Me parece un buen entrenador que demostró sobre todo en el Bayern que está en la élite de esta profesión. Y estoy convencido de que hará un buen trabajo en el Barça.

10) Usted es un experto en el talento joven, hizo debutar a jugadores como Upamecano en el Salzburgo o Gabri Veiga en el Celta, por ejemplo… como ve al Barça en ese aspecto? Dijo Laporta que no esperan grandes fichajes lo que significará seguir tirando de la casa.

Bueno creo que La Masía demuestra año tras año el gran nivel que tiene. Los últimos en salir, Balde, Gavi o Cubarsí han mostrado ser plenamente capaces y estar a la altura del mejor fútbol posible. Solo hace falta que haya un entrenador valiente que realmente crea en ellos. Así que creo que no será un problema para el club si hay que abrocharse el cinturón y poder tirar de canteranos que sienten el club, salen con ambición y ganas de hacerlo muy bien. Puede parecer un problema el tema económico pero yo lo veo como una oportunidad para hacer crecer la marca Barça y la cantera.