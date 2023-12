La reacción de Escassi al no ganar 'MasterChef Celebrity 8'

Laura Londoño ha sido la ganadora de la octava edición de 'MasterChef Celebrity' Después de una reñida final con Álvaro Muñoz Escassi, la intérprete ha conseguido la victoria del concurso

Laura Londoño ha sido la ganadora de la octava edición de 'MasterChef Celebrity'. Tras una reñida final con Álvaro Muñoz Escassi, la intérprete ha conseguido la victoria del concurso. Los finalistas dieron su mejor nivel de cocina, entre las emociones características de una final, con las visitas de seres queridos.

Al final de la misma, Pepe Rodríguez comunicó el nombre de la ganadora, generando todo tipo de reacciones entre los concursantes. Una de las reacciones más destacadas fue la de Álvaro Muñoz Escassi, segundo del concurso. El novio de María José Suárez ha vivido unas semanas de alta intensidad, en las que ha estado a punto de convertirse en el ganador de 'MasterChef'.

El jinete ha encajado con deportividad la derrota, reconociendo que "aunque no haya ganado me voy súper feliz. Me llevo un sueño. Me alegro tanto por Laura que se va con un sabor de España bonito y merecido". Por otro lado, lo que sí ha conseguido Escassi es el orgullo de sus hijos.

De la misma forma, Anna Barrachina y el hijo que tiene en común con Lara Dibildos, han estado presentes en la final de 'MasterChef Celebrity 8', mostrando el orgullo que sienten por su padre, aunque no haya conseguido ganar la edición.