Mariona anuncia su adiós tras diez años en el Barça

Ya es oficial: Mariona Caldentey no seguirá en el FC Barcelona. Tras diez años en los que lo ha ganado todo, la futbolista balear, una de las más importantes de la historia de la sección, dirá adiós al club de su vida a final de temporada para arrancar una nueva aventura en Inglaterra.

Así lo ha anunciado la '9' azulgrana con un emotivo vídeo en sus redes sociales, en el que asegura que ha sido "una decisión muy difícil y meditada".

De todo lo vivido, Mariona se queda "no solo con los éxitos deportivos, sino con el cambio y el impacto social que hemos conseguido juntos. Este es un equipo histórico y sé que con el tiempo lo valoraremos todavía más. Ha sido un camino increíble que he podido compartir con las mejores compañeras y staff". Y dice que se va "tranquila" sabiendo que deja al Barça "donde se merece, siendo el mejor equipo del mundo".

Leyenda del Barça

Mariona dice adiós al Barça después de 302 partidos oficiales con la camiseta azulgrana y un total de 114 goles. Se marcha siendo la quinta goleadora histórica del Club por detrás de Oshoala (117), Sonia Bermúdez (123), Jenni Hermoso (181) y Alexia Putellas (190).

Sus 114 goles se reparten con los 73 goles en la Liga, 16 en la Champions, 13 en la Copa de la Reina, 3 en la Supercopa de España y 9 en la Copa Catalunya. Cabe destacar, además, que este curso 2023/24 ha anotado un total de 19 goles, la cifra más alta en una temporada, superando los 17 de la temporada 2020/21.

De la nada al todo

Mariona debutó con el primer equipo del Barça en el curso 2014/15, con 18 años, y diez cursos después, forma parte de la historia del Barça. La de Felanitx ha ganado un total de 25 títulos: 3 Ligas de Campeones, 5 Ligas, 6 Copas, 4 Supercopas de España y 6 Copas Catalunya.

Es la cuarta jugadora con más títulos de la historia, tan sólo por detrás de Alexia Putellas (30), Melanie Serrano (29) y Marta Torrejón (28).

A sus 28 años, la balear se marcha con una Liga de Campeones bajo el brazo después de haber realizado una final excepcional contra el Olympique de Lyon.

El mensaje de Mariona, íntegro

"Hoy soy aquí para compartir con vosotros una de las decisiones más importantes de mi carrera. Desde que llegué al Barça habéis estado a mi lado, y por esto os merecéis que me dirija a vosotros con la mano en el corazón para deciros que, después de diez años maravillosos, es el momento de marchar y de afrontar nuevos retos.

Creedme cuando os digo que ha sido una decisión muy difícil y meditada. Pero en la vida hay que ser honestos y aceptar que los ciclos se acaban. Que, a veces, los caminos se separan. Os puedo asegurar que en el Barça ha crecido, he cumplido muchos sueños, incluso algunos que ni sabía que podía tener. Y he sido muy feliz.

De todo lo vivido, no me quedo solo con los éxitos deportivos, sino con el cambio y el impacto social que hemos conseguido juntos. Este es un equipo histórico y sé que con el tiempo lo valoraremos todavía más. Ha sido un camino increíble que he podido compartir con las mejores compañeras y 'staff'.

Todos sabéis que gracias a mi padre soy culé desde muy pequeña y poder defender esta camiseta solo me ha hecho amar más y más al club. Siempre he sentido el Barça como casa y siempre me he sentido muy valorada y querida, desde el primer día que pisé Barcelona.

Ganar la primera Champions, los récords históricos de asistencia, las movilizaciones masivas fuera de casa, el calor del Johan cada día... Son recuerdos que nunca podré olvidar y que siempre me pondrán la piel de gallina. Por eso quiero aprovechar para agradecer al Presidente, a la Junta Directiva y a todos los que lo han hecho posible.

Solo espero que me recordéis como esa jugadora que lo ha dado todo por este escudo, porque todo el esfuerzo, el sacrificio, los momentos difíciles con las lesiones o las derrotas han valido la pena para acabar diciendo, en voz alta, que estoy y siempre estaré orgullosa de haber formado parte de esta familia.

Han sido más de 300 partidos defendiendo esta camiseta, más de cien goles gritados y más de 25 títulos celebrados, así que espero poder despedirme de todos vosotros en el último partido en casa contra el Betis. Porque sois y seréis indispensables y porque estoy segura de que nos vamos a volver a encontrar, más pronto que tarde.

Muchas gracias y visca el Barça"