Jorge Cadaval desvela una parte del dinero que ha ganado en 'MasterChef Celebrity'

El humorista ha sido aspirante en 'MasterChef Celebrity 8' El cómico fue expulsado del formato en el programa 9

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y actualmente están emitiendo la undécima edición. El jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Hace casi dos meses se estrenó 'MasterChef Celebrity 8'. Entre los concursantes que todavía siguen en las cocinas para enfrentarse a la gran final se encuentran Blanca Romero, Daniel Illescas, Jesulín de Ubrique, Toñi Moreno, Álvaro Muñoz Escassi, Laura Londoño.

Algunos de los famosos que ya han ganado otras ediciones de celebridades son Miguel Ángel Muñoz, Miki Nadal y Juanma Castaño o Tamara Falcó. La última que logró levantar el galardón fue Lorena Castell, que se enfrentó en un duelo final contra Manu Baqueiro.

Esta semana el aspirante eliminado ha sido Jorge Cadaval. El humorista de 'Los Morancos' perdió en un duelo frente al jinete Álvaro Escassi: "Estaba en blanco, se me ha ido todo de la cabeza, pero lo he sacado con dignidad", aseguró el expulsado.

En la despedida, Cadaval aprovechó para anunciar que quería donar una parte de lo que había ganado en el programa a Trianidad "porque hacen una obra social con niños maravillosa".

Y como no podía ser de otra forma, Jorge abandona las cocinas con una última donación. ¡Pura solidaridad! 💙 #MCCelebrity pic.twitter.com/doy8xYb1ca — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2023

Jorge no ha ganado ninguna prueba a lo largo del programa, por lo que no ha conseguido un premio para donar a una asociación. Es por ese motivo que el humorista ha pedido a la dirección de 'MasterChef' que done 5.000 euros, que forman parte de su caché, a Trianidad. "Hay que ser generoso porque la vida es generosa conmigo", aseguró.