Sergio Ramos revela su fichaje frustrado por el Manchester United

Ramos repasó sus primeras semanas en su nuevo club y compartió detalles interesantes sobre su pasado En 2014, cuando Ramos estaba en el Real Madrid, se encontraba en la órbita del Manchester United

El icónico defensor español Sergio Ramos, quien actualmente defiende los colores del Sevilla, ofreció una rueda de prensa telemática para medios británicos. En la charla, Ramos repasó sus primeras semanas en su nuevo club y compartió detalles interesantes sobre su pasado, incluyendo por qué no fichó por el Manchester United en el pasado.

En 2014, cuando Ramos estaba en el Real Madrid, se encontraba en la órbita del Manchester United después de la partida de las leyendas del club, Rio Ferdinand y Nemanja Vidic. En ese momento, el Manchester United representaba una opción atractiva para el defensor, pero finalmente optó por quedarse en el Real Madrid.

Ramos compartió sus razones para no unirse al Manchester United en ese momento: "Sí, estuve cerca de jugar en el United. Mi padre es un gran aficionado de ese equipo, pero me quedó donde debía, en el Real Madrid. Pese a todo, mantengo la admiración por el club, por la Premier League y por sus jugadores, porque el ritmo de juego es diferente, y es una liga de la que todos podemos aprender mucho. Me alegre de quedarme en Madrid, y ahora me alegre de estar en Sevilla".

El defensor destacó la importancia de su regreso a Sevilla y cómo esa decisión ha resultado ser la correcta para él. Ramos enfatizó su fuerte conexión con el club sevillano: "El Sevilla me lo dio todo. Me formó como futbolista, para poder jugar por primera vez en Primera División, y desde entonces hay algo que siento desde dentro. He sentido estos colores".

El jugador español experimentado también expresó su aprecio por el ambiente en el Sevilla, señalando que ha sido una experiencia enriquecedora al regresar a su ciudad natal. Ramos valoró la importancia de la lealtad y el vínculo con su ciudad y sus amigos en el club: "Aquí tengo amigos muy queridos, gente a la que conozco en el club desde hace muchos años, y los he vuelto a encontrar ahora que he vuelto. Disfrutar de estas cosas es algo que me reconforta el alma. Por muchas experiencias que puedas vivir en el extranjero o en otros equipos, hay cosas que el dinero no puede comprar".