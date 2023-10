Rakitic: "A lo mejor tenemos que meternos una buena hostia entre nosotros..."

Rakitic ha expresado su descontento con el rendimiento reciente del Sevilla, que empató nuevamente en su último partido El centrocampista croata con su vasta experiencia en el fútbol de alto nivel, continúa siendo un líder dentro del Sevilla

Ivan Rakitic sigue siendo una figura crucial en el Sevilla FC a sus 35 años. El centro experimentadocampista croata ocupa el puesto de segundo capitán en el equipo y aporta su rica experiencia y destacada carrera al plantel. Sin embargo, Rakitic ha expresado su descontento con el rendimiento reciente del Sevilla, que empató nuevamente en su último partido contra el Cádiz, a pesar de estar en desventaja 2-0.

"Quizás necesitamos darnos un golpe en la cabeza entre nosotros para despertar, para comprender que no puede ser de esta manera. Está bien mostrar intensidad para dar la vuelta al marcador, pero esa intensidad debe estar presente desde el primer minuto y no esperar hasta el minuto 20 o 25 cuando ya estamos perdiendo 2-0. Eso no es aceptable", señaló Rakitic.

El propio Rakitic anotó el gol que finalmente vendió un empate 2-2 en el partido contra el Cádiz, pero el mediocampista también se mostró autocrítico: "Este es un problema nuestro, no podemos permitirnos otro empate más. Era un partido en el que deberíamos habernos llevado los tres puntos. Hemos tenido buenos partidos recientemente, pero no podemos elegir cuándo mostrar intensidad y cuándo competir al máximo, y cuándo no".

Rakitic, con su vasta experiencia en el fútbol de alto nivel, continúa siendo un líder dentro del Sevilla, instalando a sus compañeros de equipo a ser más constantes en su rendimiento y abordar los partidos con la misma intensidad y compromiso desde el inicio.