De la Fuente entra en el debate sobre el regreso de Sergio Ramos a la Selección

España se medirá a Chipre y Georgia en el próximo parón de selecciones en los últimos partidos de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 El objetivo es asegurar la primera plaza del grupo A para ser cabeza de serie en el sorteo de la fase final que se disputará en Alemania

El seleccionador español Luis de La Fuente abordó el debate sobre el posible regreso a la Selección del ahora defensa central del Sevilla Sergio Ramos en una entrevista al diario 'As' cuando se acerca un nuevo parón de selecciones en el que España se medirá a Chipre (16 de noviembre) y Georgia (19) con el objetivo de asegurarse la primera plaza del grupo A.

"¿Se puede decir que Sergio Ramos no entra en sus planes?", le preguntaron. Su respuesta fue contundente: "A mí no me gusta hablar de las conversaciones privadas y soy muy respetuoso con eso. Creo que fue Sergio quien habló de eso. Pero lo que está claro es que solamente con ver cómo se han ido desarrollando los acontecimientos demuestra que mi apuesta pasa por otros jugadores. Eso sin quitarle valor a Sergio Ramos, que es un grandísimo jugador. Pero un seleccionador tiene que empezar con una idea basada en algo, y yo tengo una serie de jugadores que me dan garantías y confianza".

Superar la presión de los medios

Desde que Sergio Ramos abrió la puerta a su posible regreso a la selección, la presión para que Luis Enrique y Luis de la Fuente contaran con el defensa andaluz ha sido constante; tanto desde sectores del madridismo como ahora del sevillismo, una vez que el defensa regresó al Sevilla el pasado verano. Al respecto, el actual seleccionador de España intentó rebajar las presiones que recibe para que convoque a Grimaldo, Isco o el propio Ramos. "Procuro ser impermeable, la verdad. Cuando llegué al cargo leía mucha prensa y estaba pendiente de todo, pero eso al final no te permite ser independiente. Quien diga que eso no le afecta creo que miente. Vivo más feliz siendo ignorante de esas cosas. Así tomo las decisiones con más independencia".

Las opciones de Fermín y Pedri para la próxima lista

Pedri, en un partido con España | EFE

En el capítulo de los defensas centrales, su apuesta firme ha sido el tándem Laporte-Le Normand. Al respecto, De la Fuente asegura: "La idea clara que tengo es la de llevar a la Selección a los mejores jugadores en cada momento, pero en esto siempre hay un punto subjetivo. Estoy muy tranquilo en la posición de central, porque no sólo tenemos a Laporte y Le Normand, también a David García, a Pau Torres... Tenemos recursos en todas las posiciones y también recambios si es necesario porque manejamos tres o cuatro futbolistas por posición. Estamos bien orientados en la búsqueda de ese equipo".

El seleccionador de España también se refirió a las opciones de los azulgranas Fermín o Pedri de cara a la próxima convocatoria.