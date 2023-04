Rashford, Shaw y Sabitzer entran en la lista del United para Sevilla

McTominay, que ya se perdió el duelo de Old Trafford, no se ha recuperado a tiempo de sus molestias Erik ten Hag tiene numerosas ausencias por lesión y sanción que le obligarán a cavilar un once novedoso

El escocés Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, se ha caído de la convocatoria de 21 jugadores con la que el United ha viajado a Sevilla, en la que sí están Marcus Rashford, Luke Shaw y Marcel Sabitzer, autor de un doblete en el parido de ida en Old Trafford.

El escocés sigue recuperándose de una lesión y estará aún "varios partidos fuera", informó el club. La noticia positiva para Erik ten Hag es la vuelta de Rashford y Shaw, que se perdieron los dos últimos encuentros por lesión, y de Marcel Sabitzer, que no estuvo el fin de semana contra el Nottingham Forest por molestias.

La vuelta de Sabitzer da nuevas opciones en el medio al técnico holandés, que podrá optar por el austríaco o Fred como acompañantes de Casemiro y Christian Eriksen en el centro del campo.

A Sevilla no han viajado Raphael Varane, Lisandro Martínez, Alejandro Garnacho, Donny Van de Beek y Bruno Fernandes, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.