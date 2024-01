El drama de Mariano: "Ni siquiera puedo entrenarme con normalidad"

Mariano Díaz vive uno de sus momentos más duros como futbolista. El delantero sevillista sigue sin entrar en la convocatoria por unas dolencias en la rodilla que le impiden volver a competir con su equipo. Ahora, el jugador ha expresado sus sentimientos en una sentida publicación en redes sociales.

Quique Sánchez Flores se refería a la situación de su delantero en rueda de prensa: "Mariano no va a ir hoy tampoco, arrastra problemas físicos, es un chico que lo vemos en los entrenamientos con dificultades para moverse, para hacer las cosas que nosotros queremos. Vino a hablar con nosotros esta semana y nos dijo que no tenía buenas sensaciones, que no se encontraba bien. Es un chico que no está al cien por cien y no lo podemos llevar convocado", explicaba.

El técnico confirmaba las dolencias de su jugador, que parecen no solucionarse con el paso de los días. La situación ha frustrado al entrenador madrileño, aunque también está afectando al propio jugador que ve como sus esfuerzos por recuperarse parecen ser en vano.

Mariano ha querido mandar un mensaje a su afición en redes sociales, donde confirma su impotencia: "Con la intención de dar respuesta a las diversas informaciones y mensajes de preocupación sobre mi estado, me gustaría comunicaros que llevo semanas arrastrando una compleja lesión en la rodilla, que no me está permitiendo ayudar al equipo en la medida que me gustaría".

El delantero ha sido explícito con sus dolencias: "A pesar de insistir con distintos tratamientos, no hemos conseguido una mejoría suficiente, razón por la que ni siquiera puedo entrenarme con normalidad, como ha comentado el entrenador. Estoy trabajando y esforzándome diariamente para regresar cuanto antes, mientras tanto, solo puedo animar a mis compañeros para llevar al Sevilla donde se merece”, explica. Parece imprescindible que pueda recuperar su mejor versión de ambos si el Sevilla quiere poder superar la tremenda crisis que arrastra.