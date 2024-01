Quique Sánchez Flores dispara a sus jugadores: "No volverá hasta que entienda dónde está"

El Sevilla es un polvorín. En el último episodio polémico de la actualidad sevillista, Quique Sánchez Flores ha disparado a dos de sus jugadores, Mariano Díaz y Hannibal Mejbri, tras considerar que no están listos para jugar. En la capital andaluza viven su peor crisis en mucho tiempo con el abismo del descenso cada vez más cerca.

En el caso del tunecino Hannibal Mejbri, el enfado del entrenador sevillista responde a motivos extradeportivos. El jugador del Manchester United, cedido en Sevilla hasta final de temporada, parece haber entrado de la peor manera en la capital andaluza. Los rumores apuntan a una fuerte disputa con Mariano en un entrenamiento con el equipo.

El técnico explica su decisión de apartarlo temporalmente del equipo: "Después de estar con él, hablar con él y de haberlo visto sus primeros minutos en Girona, le vamos a dar el espacio necesario para que entienda dónde está, que está en el Sevilla y qué supone. Tiene que saber dónde está y queremos verle. Hemos hablado con él y creemos que tiene que tener un tiempo de aprendizaje, hemos querido darle un espacio, un tiempo para que vea las cosas desde fuera y después volverá a la convocatoria", explica.

Mariano Díaz tampoco se ha librado de las críticas de Quique. El entrenador ha sido claro con la situación del delantero: "Mariano no va a ir hoy tampoco, arrastra problemas físicos, es un chico que lo vemos en los entrenamientos con dificultades para moverse, para hacer las cosas que nosotros queremos. Vino a hablar con nosotros esta semana y nos dijo que no tenía buenas sensaciones, que no se encontraba bien. Es un chico que no está al cien por cien y no lo podemos llevar convocado", reflexionaba. Parece imprescindible que pueda recuperar la mejor versión de ambos si quiere poder superar la tremenda crisis que arrastra el campeón de Europa.