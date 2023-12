Quique Sánchez Flores espera a Mariano tras el parón navideño

No hace milagros nadie en el fútbol, pero Quique Sánchez Flores ha lavado la cara de un Sevilla que no encontraba el rumbo. La goleada al Almería y plantarle cara al Atlético en Madrid fueron dos muestras claras de su 'mano' en el equipo. Todos van a una y aspiran sumar de cara a remontar una temporada bastante complicada en LaLiga EA Sports. Pero no será tarea sencilla.

Al volver del parón navideño esperan al Athletic en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el 4 de enero. Y para entonces quiere Quique tener disponible ya a Mariano Díaz, que no juega desde noviembre. El hispano-dominicano se lesionó tras el derbi ante el Betis, donde disputó contados minutos. Una tendinopatía en la rodilla izquierda le dejó 'KO' para los últimos duelos de Diego Alonso y los primeros de 'QSF'.

Al equipo de Nervión le urge recuperar un ariete en condiciones para la rotación. En enero Youssef En-Nesyri se marchará a la Copa África, y con él sus nueve goles -cinco en LaLiga- que le tienen como máximo anotador del equipo. Así como 'revivió' Quique al equipo para golear al Granada, la afición espera otra gesta con Mariano para salvar al equipo en la ausencia de su héroe.

Quique Sánchez Flores en el Nuevo Los Cármenes / EFE

Todo han sido problemas para Mariano en Nervión desde su llegada. Fichado como agente libre tras finalizar contrato en el Real Madrid, Mariano era llamado a encontrarse con su mejor versión en el conjunto hispalense. Pero nada más lejos de la realidad. Una rotura de fibras en el aductor, otra lesión muscular y los problemas de rodilla le han hecho perderse ya diez partidos entre todas las competiciones. Y en los siete encuentros que ha podido disputar, a pesar de la voluntad con la que entra desde el banquillo, no ha visto puerta.

El Sevilla espera que, tras el parón navideño, Quique Sánchez Flores pueda contar con él para recibir a los vascos totalmente recuperado, según el diario 'AS'. Será el primer 'fichaje' con el que cuente para su ofensiva, con la ilusión de verle brillar en su nuevo equipo.