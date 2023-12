Quique Sánchez Flores: "Llegamos aquí con la ilusión de dejarnos el alma"

Todo lo que era pesar y tristeza con Diego Alonso se transformó en alegría con Quique Sánchez Flores. Y los goles que no entraban terminaron siendo materializados en Granada. El Sevilla consiguió un valioso triunfo, sustentado en una goleada, para sacudirse en el debut del técnico madrileño, que volvió a LaLiga EA Sports de la mano de los hispalenses. Escoba nueva barre bien y en el club hispalense lo comprobaron en el Nuevo Los Cármenes.

La crisis era profunda con el anterior entrenador. El Sevilla no ganó un solo partido con Alonso en LaLiga desde que el charrúa asumiera en octubre de este año. Las únicas dos victorias cayeron en Copa del Rey ante rivales de categorías inferiores. Y para ver un partido liguero de tres puntos, la imagen se remontaba a septiembre, cuando aún con Mendilibar golearon 5-1 al Almería.

Los incendios no han parado en Nervión desde la salida de Julen Lopetegui. Ni la Europa League que llevó Mendilibar a las vitrinas del Ramón Sánchez-Pizjuan fue suficiente para asentar el proyecto a la temporada siguiente. El paso en falso con Diego Alonso tampoco ayudó. Ahora, de la mano de Quique, el club busca reflotar y no caer en la 'zona roja'. El primer paso lo dio firme con su 0-3 al Granada, gracias a los goles de Pedrosa, Ocampos y Sergio Ramos. Según datos de Fran Martínez, es el segundo entrenador que debuta en Primera División y en su primer partido fuera de casa consigue golear y dejar la portería a cero (tras Antonio Barrios en 1961, Valladolid 0-4 Sevilla).

El reconocimiento de los aficionados a su nuevo cuerpo técnico fue total. Solo una hora de entrenamiento y los hispalenses pudieron recuperar su mejor versión. Además, ante un rival al que no podían dar vida si quieren salir rápido del peligro del descenso. Y la labor de los jugadores sevillistas fue altamente valorada por Sánchez Flores en conferencia de prensa tras finalizar el encuentro.

Sergio Ramos celebra su primer gol con el Sevilla en LaLiga / EFE

"Llegamos aquí con la ilusión de dejarnos el alma y revertir la situación. Los jugadores que tenemos son buenos. No es la primera vez que ocurra en un gran club que, de repente, las cosas no salen, que hay muchos lesionados, que las rachas no llegan... Vamos a cambiar un poco la forma de entender las cosas y, con un poco de suerte y atención, y siguiendo lo que quiere la afición, a ver si hacemos lo posible para estar mejor", comentó.

Eso sí, rescató que aún no ha podido trabajar mucho: "En las horas que llevo en el club, me ha dado tiempo a poca cosa. Hemos confiado plenamente en ellos. Hoy es un partido de jugadores, han hecho un gran partido. Hemos entrado con buen pie. Estos chicos son buenos, eso lo sabemos todos. Está bien empezar así".

También resaltó Quique el ánimo del vestuario tras la victoria. "Están muy bien, la verdad. Los últimos fueron días de mucha emoción y mucho movimiento. Ahora estamos deseando descansar, la verdad. Han sido días frenéticos. En toda mi carrera nunca había tenido tres días tan frenéticos. Ha sido una experiencia nueva, pero de todas se aprende".

"Tengo que intentar elegir bien qué es lo que hay que hacer, porque todo a la vez no se puede. Necesitamos imprimir las cosas con la delicadeza necesaria. Quiero que ganen en organización, pero que no pierdan talento. Ojalá vayamos a cualquier campo a poder ganar", finalizó el técnico madrileño.