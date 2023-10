Diego Alonso: "Ganar no es lo más importante, es lo único"

El exseleccionador uruguayo, presentado como nuevo entrenador del Sevilla FC Alonso asumió el cargo con "sensaciones de ilusión y ambición con el proyecto. Hay un plantel equilibrado, con variantes"

El uruguayo Diego Alonso aseguró este miércoles, en su presentación como entrenador del Sevilla, que en el fútbol profesional, "ganar no es lo más importante, sino lo único, pero siempre hay algo más importante que eso, que es prepararse para ganar".

Alonso, que estuvo acompañado en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por el presidente del club, José Castro, y por el director deportivo Víctor Orta, asumió el cargo con "sensaciones de ilusión y ambición con el proyecto".

El nuevo técnico sevillista, el segundo uruguayo en la historia del club tras Víctor Espárrago, quien estuvo en dos etapas en la pasada década de los noventa, se consideró "positivo por naturaleza" y prevé armar a un Sevilla en torno a su "gusto por el fútbol combinativo, pero también por la presión", si bien huyó de la comparación con el argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

"Cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie. Me siento súper halagado con ese reconocimiento. Aprecio y respeto mucho al 'Cholo', pero intentaré ser yo mismo", señaló antes de que admitir que se adhiere a la filosofía de "ir partido a partido". "No se puede pensar en el Arsenal -próximo rival en la Liga de Campeones-, sino en el Real Madrid, que viene antes -tres días antes en LaLiga-".

El técnico montevideano aseguró que aún no está "pensando en el mercado de invierno" porque su "preocupación más importante es la preparación del equipo para el primer partido", así que no ha "hablado sobre refuerzos" porque, además, está "feliz con esta plantilla", si bien "con el transcurrir de los partidos se puede detectar alguna situación".

Diego Alonso cree que el Sevilla dispone de un "plantel equilibrado, con variantes para utilizar diferentes estilos de juego", aunque "indudablemente, cada entrenador tiene su perspectiva de juego" y él confía en poder hacerlo porque "todo lo vivido en estas últimas horas ha sido fantástico".

A Diego Alonso, que ha dirigido en Uruguay (Bella Vista, Peñarol y selección uruguaya), Paraguay (Guaraní y Olimpia), México (Pachuca) y Estados Unidos (Inter Miami), no le preocupa su inexperiencia a la hora de "dirigir en Europa" porque "siempre hay una primera vez para todo, hay que tomarlo con naturalidad", pero advirtió que encontró a "jugadores con mucho ánimo de querer revertir la situación y salir para adelante. Es la respuesta que estaba esperando el primer día".

El nuevo preparador sevillista no cree "que sea un impedimento tener jugadores con más jerarquía, al revés", porque se trata de "gente que quiere ganar, lo que lo hace más sencillo para el entrenador" porque "gente como Jesús (Navas) o Sergio (Ramos) son líderes tanto dentro como fuera del campo".