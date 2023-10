Invictos: solo el Barça y dos clubes más resisten en las grandes ligas europeas

Los azulgranas suman dos puntos más que el curso anterior tras los 11 primeros partidos En España, solo el Barça no ha caído aún derrotado desde el arranque de temporada

Suele ser así; parón de selecciones, momento de análisis. Y, por consiguiente, de números. Estos no mienten, pues más allá de las sensaciones que deja cada equipo siempre hay forma de calibrar el rendimiento de un determinado club. En el caso del Barça, las matemáticas son claras: los de Xavi están por encima de las prestaciones ofrecidas el curso pasado a estas alturas.

Tras los 11 primeros partidos de la temporada, el Barça suma ocho victorias y tres empates entre Liga y Champions. Es decir, un total de 27 puntos (21+6). En comparación con la campaña anterior, los azulgranas registran dos puntos más, ya que entonces acumulaban ocho triunfos, un empate y dos derrotas (25). El empate fue en el estreno liguero ante el Rayo y, los dos encuentros perdidos, ante Bayern e Inter en Champions.

Capacidad de reacción

El elenco de Xavi ha tenido que remontar en varios partidos para salvar su condición de invicto. Lo hizo en Villarreal, lo hizo en Mallorca y, sobre todo, lo logró en Montjuïc ante un Celta que vencía por 0-2 a falta de 10 minutos para el final. Y es que si algo viene caracterizando a este Barça es la perseverancia. Quedó también demostrado ante el Sevilla, cuando a base de insistencia los culés se llevaron el gato al agua.

Para muchos puede parecer solo anecdótico, pero no deja de tener su mérito el hecho de que, entre los 96 equipos que conforman las cinco grandes ligas europeas -LaLiga, Premier, Serie A, Ligue1 y Bundesliga-, solo el Barça y otros dos clubes más aún no conocen la derrota. No solo en el campeonato doméstico, sino incluyendo todas las competiciones. Es más, aún abriendo el abanico a ligas de segundo nivel como la portuguesa, holandesa o belga, no hay equipos que aún no hayan mordido al menos una vez el polvo.

Bayer Leverkusen y Niza siguen la estela

Además del Barça, Bayer Leverkusen y Niza son los otros dos equipos que se mantienen invictos. El Leverkusen de Xabi Alonso es la sensación del momento en Alemania, donde la prensa ya especula con el equipo de la aspirina como candidato real a alzarse con la Bundesliga. Tras siete jornadas de liga, el Bayer suma seis victorias y un empate, precisamente el que obtuvo en el Allianz Arena. En Europa League, los rojinegros suman dos de dos, mientras que en la Pokal también solventaron su papeleta.

En Francia, el joven Franceso Farioli, de solo 34 años, está protagonizando un brutal arranque de curso: suma cuatro triunfos y cuatro empates, habiendo derrotado a Mónaco y PSG a domicilio. Una auténtica hazaña.

La última vez que el cuadro catalán rebasó los primeros 11 encuentros del curso sin conocer la derrota fue hace cinco años. En la temporada 2017-2018, los de Ernesto Valverde llegaron hasta enero sin hincar la rodilla. Está por ver si Xavi Hernández será capaz de igualar o superar dicho registrso.