Diego Alonso: "Uno cuando llega a un nuevo club no puede arrasar, hay que construir"

El ex entrenador nacional vuelve a trabajar en un club tras su último paso por Inter Miami "Es un momento difícil también para los jugadores con la marcha del otro entrenador"

Diego Alonso pronunció sus primeras palabras como nuevo entrenador del Sevilla FC. El uruguayo, quien ha llegado en sustitución del destituido José Luis Mendilibar, expuso sus primeras sensaciones como técnico sevillista tras conocer a sus jugadores en una primera toma de contacto en la ciudad deportiva. Ha manifestado que, con "fallos o aciertos", su plan de trabajo será el de construir "para ser dominantes en todos los sentidos".

"Agradecido con el recibimiento". Estas fueron las primeras palabras del "Tornado", exjugador de Valencia, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Málaga y Real Murcia en su etapa de jugador. El uruguayo, elección de Víctor Orta, se hará cargo del proyecto andaluz en sustitución de José Luis Mendilibar, cesado el pasado domingo. El coste y riesgo de la elección, se han decidido por la propuesta del director deportivo, quien apuesta por quien fuese seleccionador uruguayo durante el Mundial.

El técnico de Montevideo, además, no se quiso olvidar de Mendilibar y de su idea. Aseguró que "es un momento difícil también para los jugadores con la marcha del otro entrenador", y que a medida que pasen los días el equipo entrenará de forma más profunda: "esperemos aprovechar estos dos días que quedan de la semana y ya la siguiente para ir avanzando", señaló.

"Los entrenadores siempre tienen una herencia del entrenador anterior" de la que deben "saber y conocer qué funcionaba y quedarte con ello, con lo positivo", ya que "no se puede arrasar con todo porque hay cosas muy útiles". Diego Alonso Nuevo técnico del Sevilla FC

"Llego a un equipo competitivo"

El nuevo entrenador del Sevilla quiso hacer un 'diagnóstico' de lo que ha visto en el equipo. Indicó que tiene "futbolistas de élite y sumamente capaces" en los que confía y lo que, según apuntó, le va a permitir "crecer con los rasgos" que quiere, y agregó que siempre ha creído que "los sistemas no son importantes, sino las herramientas y de lo que dispongas".

"El año pasado fueron muy competitivos y este año presionaban agresivos y en las transiciones. A mí me gustan esos rasgos. Luego habrá cosas mías y mi forma de ver el fútbol y trataré de dárselo a los futbolistas. Primero tenemos que trabajar y convencer con herramientas", aseveró. Diego Alonso

Un desafío en Europa: de la selección 'charrúa' a La Liga

Alonso coge el equipo en una situación poco favorable. Pese a estar en Champions, los de Nervión no terminan de mostrar buenas sensaciones y se encuentran en la decimocuarta posición, por debajo de las aspiraciones sevillistas. Pero el uruguayo ya lo ha demostrado durante su trayectoria, y pese a no tener experiencia en España ni en el fútbol europeo como entrenador, tiene las ideas claras.

"El equipo tiene variantes y muchos argumentos y facultades para poder desarrollar muchos conceptos del juego para ser dominantes en presión y en combinación. Esto es un desafío, claro, pero es la manera más corta para poder ganar. Cuando uno sabe por qué gana lo vuelve a repetir y deja de hacer lo que salió mal cuando perdió", explicó.

El uruguayo apuntó que su experiencia en diferentes lugares le ha hecho "ser más flexible para que la adaptación sea más rápida" y añadió que "uno cuando llega a un club nuevo no se puede arrasar, hay que construir, ver lo que hay en los clubes donde hay gente muy capaz y de hacerte mejorar."

Aprendiz de Luís Aragonés, Julio Ribas y Rafa Beñítez

Luis Aragonés ha sido el caso más exponencial para el 'charrúa', aunque el entrenador que más me marcó fue Julio Ribas: "Yo dije que quería ser entrenador gracias a él. Luego he aprendido mucho de metodología con Rafa Benítez, además de un sinfín de otros que me fueron ayudando a lo largo de mi carrera", destacó entre otros temas.

Sin embargo, Alonso solo piensa en la importancia del debut. "Lo más importante ahora para nosotros es el primer partido y, si cabe, prepararnos bien durante estos días para ese encuentro. Hay que darles herramientas apropiadas a lo que les vas a pedir. Luego está la parte motivacional, que se la transmitiremos a ellos. Pero creo que la clave es darle herramientas para que en el campo se puedan sentir mucho más cómodos", afirmó.