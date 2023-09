¿Por qué vinculan a Carvajal con Vox?

El futbolista del Real Madrid ha sido protagonista en redes por unas declaraciones sobre Jenni Hermoso En las últimas horas han sido muchas las voces y los mensajes que han aparecido vinculándole con el partido político

Dani Carvajal ha sido protagonista en las últimas horas a raíz de unas declaraciones sobre Jenni Hermoso en las que dejaba en duda el 'victimismo' de la futbolista española. Por eso, las redes no han tardado en vincularle con Vox e 'inundarse' de mensajes y actos que el español ha protagonizado en el pasado...

El lateral del Real Madrid concedió una entrevista Onda Cero dónde se pronunció sobre el caso Jenni Hermoso y el comunicado que habían lanzado los futbolistas en relación a ello. "Admitimos que el comportamiento del presidente no fue adecuado pero tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima o no; no podemos condenar sin conocer qué ha pasado".

En este sentido, las redes no han tardado en reaccionar a sus palabras, que muchos consideran inaceptables, y en relacionar al futbolista con Vox y la ultraderecha por sus actos y mensajes lanzados en el pasado.

Relación con Vox y simpatía por 'Ultra Sur'

Así mismo, uno de los aspectos de los que se han hecho eco las redes sociales es su aparente 'amistad' con Vox. En el pasado, se hizo muy viral su invitación a Santiago Abascal en 2019 al palco del Bernabéu.

Dani Carvajal es capitán del Real Madrid y simpatizante de VOX, posó con una bufanda de los neonazis de Ultras Sur e invitó al ultraderechista de Santi Abascal al palco del Bernabéu. Se mantiene al margen y no quiere apoyar a Jennifer Hermoso. Patético. pic.twitter.com/PFGckXN4jx — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 6, 2023

Además, actitudes como la de defender la fotografía en Colón que protaganizaron Ciudadanos, PP y Vox le delatan en las redes. En ese momento, no dudó en 'atacar' a Eva Hache por sus palabras contra aquel acto. "No es necesario faltar al respeto a los que no opinan como usted. Tenemos un país libre, con mucha diversidad y cada uno de nosotros buscamos lo que creemos que es mejor para todos. Viva España", dijo en Twitter Carvajal.

Tampoco ha pasado desaparcibida una fotografía de 2014 en la que se ve al lateral del Real Madrid posando con miembros del grupo neonazi de Ultra Sur. Por eso, son pocos los sorprendidos por las palabras del lateral sobre el 'Caso Rubiales'.

Sub 21| Carvajal y Morata con bufandas de los Ultra Sur, Madrid y Anticule pic.twitter.com/F1rv7nRO1E — Somos Madridismo (@MadridismoPower) March 4, 2014

Críticas feroces por su actitud

Por todo ello, muchos no han tardado en críticarle abiertamente por su actitud. Uno de ellos y destacado ha sido Marc Crosas, exfutbolista, que ha tildado a Carvajal de "machista y facha" por sus palabras en Onda Cero.