Vilda: "He sido cesado injustamente"

El ya exseleccionador de la selección absoluta femenina se sinceró en los micrófonos de la Cadena Ser tras su destitución "La conozco hace 16 años, sé que lo está pasando mal. Está esperando que pase todo esto y se olvide pronto. No he hablado con ella", aseguró

Jorge Vilda, que este martes ha dejado de ser el seleccionador español femenino tras ser cesado por la RFEF, ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser para explicar sus sensaciones tras la decisión del ente federativo.

El técnico lo tiene claro: "Estoy todo lo bien que se puede estar, pero creo que he sido cesado injustamente".

Además, el exmáximo responsable del fútbol femenino español explicó cómo se siente al conocer la decisión que le comunicó Pedro Rocha. "Después de 17 años en el futbol femenino y todo lo conseguido, después de dejarme la piel como un trabajador mas, tengo la conciencia tranquila, he dado el 100% cada dia. No lo entendía y no lo veía merecido", aseguró.

También quiso referise a su relación con Jenni Hermoso. "La conozco hace 16 años, sé que lo está pasando mal. Está esperando que pase todo esto y se olvide pronto. No he hablado con ella", sentenció.

Jorge Vilda habla sobre el comunicado de Jennifer Hermoso en El Larguero | El Larguero

TODAS LAS FRASES DE VILDA

"Estoy todo lo bien que se puede estar después de ser campeonas del mundo hace 10 días".

"Ha sido una reunión con Rocha. La explicación ha sido 'cambios estructurales'

"Tengo más de 500 mensajes, todavía no he podido repasar si me han escrito las jugadoras"

"No ha habido nadie con nombres y apellidos que haya dicho 'Jorge Vilda ha hecho esto'. Hasta la fecha, nadie"

"¿Si se ha sido injusto conmigo? En lo deportivo, voy a aceptar todas las críticas, pero en lo personal creo que sí"

"A Jenni la conozco hace 16 años, sé que lo está pasando mal. Está esperando que pase todo esto y se olvide pronto"

"Se cual es mi profesión y se q ue cuando perdemos habrá criticas, en lo deportivo lo voy a aceptar todo o casi, pero en lo personal se ha sido injusto. Ha sido un año especial que me he tomado como un master. Se han dicho cosas que no van conmigo, me ha molestado que se dijeran cosas que no son ciertas".

"El trato siempre ha sido de máximo respeto hacia las jugadoras"

"Jamás aplaudiré nada machista, pero esa asamblea no sabia muy bien a lo que iba, pensábamos que íbamos a vivir una dimisión, mucha gente puede verse reflejada en una situación con mas personas, en primera línea, el discurso de tu jefe va dirigido a ti".