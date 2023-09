Carvajal: "Tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima"

El defensa del Real Madrid y la Selección ha hablado sobre el 'Caso Rubiales' "Admitimos que el comportamiento del presidente no fue adecuado" ha asegurado Carvajal.

Dani Carvajal, jugador del Real Madrid y de la selección española, habló este miércoles sobre la situación que ha envuelto la RFEF desde la conquista del Mundial femenino. En la línea de lo que pronunciaron sus compañeros en el comunicado leído este pasado lunes, Carvajal ha tachado de "inaceptable" el comportamiento de Rubiales, aunque ha admitido que "no podemos condenar sin saber qué ha pasado".

"Admitimos que el comportamiento del presidente no fue adecuado pero tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima o no; no podemos condenar sin conocer qué ha pasado" aseguro Carvajal en una entrevista a Radioestadio.

Carvajal también ha hablado sobre el comunicado que hicieron junto con toda la plantilla de la selección. "Nos juntamos ayer por la tarde para hacer ese comunicado con el que todos estuviésemos de acuerdo; no podemos vivir al margen de la sociedad, tenemos que ser un ejemplo".

El lateral del Real Madrid también se ha pronunciado sobre el tema del verano en su club, el no fichaje de Kylian Mbappé. "Sabíamos que era muy complicado porque sus cifras allí son muy altas. Nosotros nos mantenemos al margen de esos temas" ha explicado al respecto.

Estas han sido las frases más destacadas

"Sorprendió la salida de Benzema pero entendió que había terminado su ciclo en el Real Madrid"

pero entendió que había terminado su ciclo en el Real Madrid" "Creo que el Bernabéu recibirá con los brazos abiertos a Ramos , se lo merece, todo lo que ha sido...me alegro mucho por él, por su vuelta"

recibirá con los brazos abiertos a , se lo merece, todo lo que ha sido...me alegro mucho por él, por su vuelta" " Bellingham ha sido un fichaje muy acertado; a ver si puede seguir este ritmo. Es un chaval muy sano, muy majo, ha caído de pie en el vestuario y no solo en lo deportivo"

ha sido un fichaje muy acertado; a ver si puede seguir este ritmo. Es un chaval muy sano, muy majo, ha caído de pie en el vestuario y no solo en lo deportivo" "Tenemos un grupo muy fuerte, fantástico"

muy fuerte, fantástico" "Si Borja Iglesias decidió pronunciarse....cada uno puede hacer lo que quiera, algunos lo verán como algo valiente, otros como osado...pero hay que respetar a los que no opinan porque se ha politizado tanto el tema que da un poco miedo opinar"

decidió pronunciarse....cada uno puede hacer lo que quiera, algunos lo verán como algo valiente, otros como osado...pero hay que respetar a los que no opinan porque se ha politizado tanto el tema que da un poco miedo opinar" "De la Fuente está muy focalizado en lo que viene por delante; estamos con el foco puesto en lo deportivo. No nos ha dicho nada de lo que ha pasado, no quiere que nos alejemos de lo que es el objetivo"