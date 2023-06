¡El Alavés vuelve a Primera!

Villalibre anotó de penalti en el 129' el gol decisivo El conjunto babazorro logra el ascenso solo un año después de bajar

El Deportivo Alavés ha logrado este sábado ascender a Primera División tras ganar (0-1) al Levante en el Ciutat de València con un gol de penalti en el tiempo añadido de la prórroga en el partido de vuelta de la final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

FICHA TÉCNICA LaLiga SmartBank LEV 0 ________________ 1 ALA ALINEACIONES Levante Femenías; Pubill, Vezo (Postigo, 111'), Rober Pier, Muñoz; Montiel (Ibáñez, 92'), Iborra, Pepelu, De Frutos (Son, 111'); Bouldini (Soldado, 62') y Brugué (Wesley, 58'). Alavés Sivera; Tenaglia (Jason, 98'), Abqar, Sedlar, Duarte (López, 90'); Rioja, Guridi (Panichelli, 86' (Sylla, 106')), Benavidez, Alkain (Rebbach, 63'); Villalibre y De la Fuente (Moya, 70'). Goles 0-1 M.129 Villalibre. Árbitro Hernández Maeso. T.A: Montiel, Pepelu, Iborra y Soldado / Duarte, Panichelli, Abqar, Benavidez y Sivera. T.R: Laguardia (120'). Incidencias Ciutat de València (21.826 espectadores).

Levantinistas y babazorros se jugaban la tercera plaza de ascenso a Primera tras lograrlo de forma directa Granada y Las Palmas y tras el empate sin goles en Mendizorroza, la victoria de este sábado ha supuesto el ascenso para el conjunto vitoriano.

Al Levante le servía el empate para ascender a la máxima categoría del fútbol español por su mejor clasificación en el campeonato de liga mientras que al cuadro vitoriano solo le valía la victoria. Fue un partido muy parejo también el de vuelta, y tal y como pasó en la ida no hubo goles en los primeros 90 minutos pese a que hubo ocasiones claras para ambos equipos. El conjunto babazorro fue superior pero no encontró portería y el partido se marchó a la prórroga. Todo parecía indicar que en el tiempo extra tampoco habría goles pero cuando el Levante ya rozaba el ascenso, una mano de Rober Pier en el área, intentando despejar un balón, paró el corazón de los granotas. De primeras el colegiado no lo pitó, pero tras ir a verlo al VAR, decidió señalar la pena máxima.

Villalibre dio el ascenso al Alavés tras anotar de penalti | LALIGA

El encargado de chutarlo fue el ‘búfalo’ Villalibre, que con una calma pasmosa no falló. Disparó suave a su derecha engañando a Femenías y selló el ascenso a Primera División de su equipo, redimiendose de los fallos que tuvo ante Las Palmas en el útlimo partido de liga regular.

El Alavés vuelve a LaLiga Santander solo un año después de bajar y deja al Levante con la miel en los labios.