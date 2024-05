Cesc: "En unos años recordaremos que Xavi sacó a todos estos chavales"

En su primera experiencia como entrenador Cesc Fábregas ha logrado el ascenso de categoría del Como. en una entrevista al programa El Larguero de la Cadena Ser el de Arenys ha explicado su filosofía como entrenador basada en "ganar y adaptarse a los jugadores que tengo" y ha elogiado a Xavi Hernández y a Pep Guardiola al que ha definido como "el mejor entrenador del mundo".

Cesc Fábregas ha explicado que, por su trabajo como entrenador, no está muy al día de las polémicas y lo que rodea al Barça aunque preguntado por el todavía entrenador del club ha repartido elogios: "Tengo una buena relación con él, es súper culé y estaba destinado a ser entrenador del Barça. Sabe lo que dice y lo que hace"

Preguntado por el periodista Manu Carreño sobre la temporada del Barça, Cesc ha preferido quedarse con la parte positiva: "Lo más destacado es como está sacando chavales de la cantera, En 2 o 3 años seguro que nos acordaremos que Xavi sacó a estos jugadores, se está haciendo un buen trabajo en la base". El que fuera compañero del egarense en el Barça y en la selección española concluyó que "Xavi está aportando muchísimo"

Xavi y Cesc, en un partido de la selección / EFE

Cuestionado sobre el flamante campeón de la Premier League Pep Guardiola Cesc ha dicho que "es un meritazo, es muy difícil ganar siempre, tienes que competir contra grandes clubs , mi admiración por Pep, es un crack de la táctica".

La filosofía es ganar

En buena parte de la entrevista Cesc Fábregas ha diseccionado su filosofía como entrenador y ha dejado esta perla: "Yo quiero jugar a ganar. Lo primero que me propuse es cambiar la mentalidad. Esta idea de ganar y ganar de Luis Aragonés la he hecho mía. El estilo lo marcan los jugadores, yo me adapto a las características de los futbolistas para ganar. Anteponer mi estilo a las características de los jugadores es egoísta". Después matizó que en pocos meses pasó de un equipo que juega un 5-3-2 defensivo a un conjunto mucho más ambicioso y presionante.