La vacilada de Piqué al Espanyol: "Iré al palco de Cornellá representando al Andorra"

El presidente de la Kings League hace sangre con el descenso del Espanyol Piqué aprovechó la presentación de Pirlo como jugador de la Kings League para tirar un 'palito' a los pericos

Gerard Piqué no cambia. El exblaugrana sigue sintiendo los colores como el primer día y no ha desaprovechado la oportunidad de lanzar una 'pulla' al eterno rival durante un programa de la Kings League.

Fue durante el 'After Kings' uno de los programas de Twitch diseñados para generar interés alrededor de los partidos. En este caso, Andrea Pirlo iba a ser anunciado como 'jugador 14' de una de las plantillas, y los presidentes estaban jugando a adivinar quién era el misterioso jugador profesional.

En ese momento, Gerard Romero, el presidente de Jijantes, lanzó la primera piedra: preguntó si se trataba de un jugador de primera o de segunda división "por descartar a los pericos". Ibai no tardó en desmarcarse de ese comentario y Piqué, en un primer momento, también lo calificó como inapropiado.

Sin embargo, no tardó en echar leña al fuego. "No toques los cojones", interrumpió. "No me representa ese comentario, que yo el año que viene iré a Cornellá como presidente del Andorra", aseguró Piqué. Tras el revuelo que generó esa afirmación, se defendió: "Habrá un Espanyol-Andorra y yo tengo el derecho de ir representando al Andorra".