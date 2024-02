Mboula en su vuelta al Racing: "El corazón me pedía volver"

Jordi Mboula pasó con más pena que gloria por el Barça. El nacido en Granollers no tuvo la ocasión como para debutar en el primer equipo azulgrana y mostrar su fútbol. Asimismo, a sus 24 años ha pasado por hasta siete clubes diferentes, sin acabar de encontrar una estabilidad prolongada en ninguno de ellos. Esta tarde ha sido presentado como nuevo jugador del Racing y buscará reencontrarse con su mejor versión.

Santander es un lugar que el catalán se conoce de cuando llegó procedente del Mallorca allá por agosto del 2022. Un año y medio después, se ha mostrado visiblemente emocionado en su regreso: "Estoy muy contento. No he notado el cambio, llegué y parecía que no me había ido nunca. Tengo muchas ganas de volver a El Sardinero el sábado", exponía Mboula en la rueda de prensa de su presentación como nuevo 'racinguista'. A lo que añadiría que "es una sensación que me pedía el cuerpo, el corazón me pedía volver. Cuando me llamó José Alberto nos pusimos a trabajar para hacer todo lo posible para regresar al Racing", apuntaba.

Jordi Mboula en la presentación como nuevo jugador 'racinguista' / Twitter Real Racing Club

El 'granollerí' fue presentado junto con el defensa Manu Hernando como refuerzos para un segundo tramo de temporada cuanto menos exigente. Los verdiblancos se encuentran justo como el equipo que marca la mitad de la tabla, en undécima posición. Habrá que ver cuál es la progresión de una entidad que tiene como objetivo principal asegurar la categoría de forma holgada e intentar colarse en 'play-off'.

El director deportivo del Racing, Mikel Martija, aseguró su satisfacción con ambas operaciones: "Hemos hecho todo el esfuerzo posible para ser un equipo más competitivo. Los tres jugadores que hemos incorporado en el mercado son, además, tres grandes personas. Querían estar aquí y eso es un valor añadido", señalaba.

Una trayectoria de más a menos

Mónaco, Círculo Brujas, Huesca, Mallorca, Estoril, Racing Club de Santander, Hellas Verona y la vuelta al Racing, es el recorrido que ha hecho Mboula desde que comenzara su carrera profesional en su salida de Barcelona. El objetivo a partir de ahora: luchar por conseguir la regularidad que se le requiere a un jugador profesional y que juega en una liga tan disputada como es la Segunda División en España. Este puede ser el nuevo comienzo que tanto deseaba.