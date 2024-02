'Kun' Agüero: "Creía que Messi volvería al Barça"

El paso del 'Kun' Agüero por Barcelona no fue como el jugador ni la afición del Barça habrían deseado. El crack argentino, máximo goleador de la historia del Manchester City, había jugado meses antes sus últimos partidos en Inglaterra con los 'citizens'. Desde enero de 2021 sabía que los de Guardiola no le iban a renovar, aunque no era su deseo:

"En enero de 2021 el City me dice que no me iba a renovar. En febrero me lo confirma. Yo quería un año más, estaba dispuesto a estar en el banquillo. Venía jugando poco con Pep, pero quería ayudar. Sentía que estar un año más me iba a servir como físico para jugar el Mundial", confirmó el argentino en una entrevista con Juan Pablo Varsky en el canal Clank. Entonces, llegó la llamada del Barça:

"Surge una llamada del Barça, pero no me podían pagar lo del City. Me daba igual, le dije a mi repre que pusieran ellos los números y se arregló en dos días. Cuando lo tenía cerrado hablé con Leo, me imaginé jugando con él y pasó lo que pasó...”, afirmó con nostalgia recordando el primer revés que recibió en su etapa como culé. El 'Kun', siempre claro, se extendió en sus recuerdos sobre el adiós de su compañero de selección:

EL ADIÓS DE MESSI

"Leo me aseguró que se iba a arreglar (su renovación con el Barça), que ya iba a empezar a entrenar. Vi la noticia y pensé que era un fake. Le escribí y me dijo que ‘sí'. No sabía ni qué contestarle, no le contesté más. Le vi al día siguiente y estaba bastante mal", relató Agüero.

El argentino, además, confesó que desde el club le ofrecieron llevar la '10' de Messi, algo que rechazó desde un primer momento: "En cuanto se fue Leo el club me ofreció el '10', yo les dije que no. No porque no quería usarla, había sido el '10' en todos mis clubes.... Pero creía que Messi iba a volver. Les dije que la usara otro. “Eres el único que puedes usarla, tú o Ansu...”, me dijeron. Les respondí que se la dieran a Ansu Fati, para mí el '10' es de Leo, si no está él, que no se use", espetó a los responsables del Barça, aunque finalmente fue Ansu el que heredó el dorsal.

LA RETIRADA

El paso del 'Kun' por Barcelona se cortó de golpe por la lesión cardiovascular que le obligó a colgar las botas. El 30 de octubre de 2021, en el Camp Nou ante el Alavés, fue la última vez que Agüero se vistió de corto:

“Ya llegando al final en una jugada salto a cabecear y me pongo a mirar para mi portería. Me empiezo a marear, quería decir algo y no me salían las palabras. Justo estaba el defensa del Alavés y le agarro la mano, como diciéndole: ‘Para el partido’. Él empezó a gritar hasta que el árbitro me ve y para el choque”, explicó el argentino a Varsky.

De hecho, el propio 'Kun' confesó que ya había vivido episodios así cuando era pequeño: "Cuando me tiré al césped es cuando me bajó esa presión. Y me empiezó a latir el corazón más rápido. Me dio la arritmia. Ya había tenido episodios así de pequeño. Y una semana antes me había pasado en el entreno. El médico me dijo que tranquilo que se iba a parar, pero no paraba. Dos minutos fueron como 20. Yo me lo tomé como si se fuera a curar, y estuve 4 días ingresado y luego el diagnóstico...”.