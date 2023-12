Xabi Alonso no tiene prisa para llegar al Real Madrid

El Real Madrid sigue sin renovar a Carlo Ancelotti y los rumores continúan apuntando a Xabi Alonso como una posible alternativa. El vasco ha situado al Bayer Leverkusen como líder de la Bundesliga y se está ganando una reputación en el fútbol europeo.

Alonso es uno de los nombres que se ha vinculado al conjunto blanco por su pasado en el club y buena trayectoria. Su perfil encajaría con los deseos de Florentino Pérez en caso de que Ancelotti no continuara, pero el ex internacional no parece estar por la labor de incorporarse a estas alturas al proyecto madridista.

En una entrevista al programa 'Universo Valdano' de Movistar Fútbol, Alonso respondió con mucho escepticismo sobre su futuro. Ante la pregunta de Jorge Valdano sobre la opción de una cláusula libertario del Leverkusen, cuyo contrato expira en 2026, Xabi Alonso respondió: "Son temas de contrato...Estoy muy vinculado y muy cómodo aquí".

Grimaldo y Xabi Alonso tras conseguir la victoria ante el Dortmund / EFE

Después de su paso por el filial de la Real Sociedad, Alonso ha dado el paso a la élite a través de la Bundesliga y la elección le ha salido bien. Un cambio repentino al Real Madrid podría significar un alto riesgo que no parece dispuesto a asumir a estas alturas de su carrera en los banquillos.

Renovación de Ancelotti

Además, las últimas informaciones apuntan a que Carlo Ancelotti está próximo a renovar por el Real Madrid. Pese al interés de la selección de Brasil, el italiano podría firmar su continuidad por dos temporadas más con la entidad madridista.

Este movimiento podría afectar al técnico del filial, Raúl González, quién pondría probablemente punto y final a su etapa en el Castilla al ver cerradas las puertas del primer equipo.

En este sentido, Villarreal y Unión Berlín han sido algunos equipos que está temporada se han vinculado como opciones para el que fuera capitán de la entidad blanca.