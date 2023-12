Incertidumbre por Ancelotti y un tercio de la plantilla del Real Madrid

Carlo Ancelotti y siete de los 23 jugadores que componen la plantilla del Real Madrid acaban contrato el próximo 30 de junio. Cinco de ellos pasan de los 30 años y renovarían por una temporada según tiene estipulado el club para los veteranos. Lunin, que tendrá 25 años, es el más joven de todos, pero tiene difícil renovar por la presencia de Kepa (29), cedido del Chelsea y que podría quedarse si ambos clubes llegan a un acuerdo económico.

La continuidad de Ancelotti está en el aire. Es el principal expediente por resolver. El italiano flirtea con Brasil, que da por hecho su fichaje, pero él asegura que esperará al Madrid hasta el último momento sin negar la posibilidad de acabar en el banquillo de la canarinha. Son muchas las versiones que hay, pero, de momento, su continuidad sigue sin definirse. En el club están encantados con su trabajo, con su manera de manejar el vestuario y de sacar el mejor rendimiento a los jugadores ejecutando con eficacia el final de la transición de la plantilla.

CINCO RENOVACIONES EN EL AIRE

Modric, que tendrá 39 años, y Kroos, 34, son pesos pesados del equipo. El rol del croata ha ido a menos, pero sigue siendo importante dentro de esas limitaciones físicas que él mismo estira al no renunciar a jugar con su selección. El Madrid tardó en decidir renovarlo el año pasado y en este puede pasar lo mismo. El alemán es otra cosa, sigue rindiendo con regularidad, dirigiendo el juego del equipo con destreza. Kroos tiene otra filosofía de ver el futuro. Si no rinde como él cree y no se siente a gusto amenaza con colgar las botas por mucho que el club le ofrezca otro año más.

También terminan contrato dos suplentes de oro que han estado en la pomada todos estos años de éxitos. Lucas Vázquez, 33 años, ha sido un jugador rentable desde el banquillo. Ha sabido adaptarse al lateral derecho con disciplina. El capitán Nacho también ha sido un ejemplo de compromiso y esfuerzo, aunque en los últimos años ha amenazado con irse al jugar menos de lo que él creía merecer. La continuidad de ambos puede depender de si el club ficha un central y un lateral derecho. Por último, Joselu, 34 años y cedido por el Espanyol, está cumpliendo en su rol de 9 y tiene todas las papeletas para seguir.