¡Otro vídeo brutal de Real Madrid TV contra su próximo árbitro!

El serial de Real Madrid TV contra los árbitros continúa. Después de presionar al máximo a Hernández Hernández antes del Madrid - Almería y reconocer posteriormente que "es lo que pedíamos" por sus intervenciones desde el VAR, ahora le ha tocado el turno a Soto Grado.

El colegiado riojano ha sido designado para dirigir el Las Palmas - Real Madrid de este sábado en LaLiga y Real Madrid TV ha vuelto a la carga. En un extenso reportaje, la televisión oficial del Madrid recuerda el historial de Soto Grado y lo acusan de evitar que su equipo se llevara la Liga, cuando el Barça le sacó diez puntos de diferencia y fue campeón cuatro jornadas antes del final.

Para empezar, Real Madrid TV relata que "es difícil recordar y encontrar un encuentro en el que Soto Grado como árbitro principal no acabara perjudicando al Real Madrid”.

Ancelotti habla con Soto Grado / Efe

El canal apunta que es “un colegiado con el que el Madrid solo ha ganado dos de los últimos cuatro encuentros”, pero obvia que el balance global es en 16 partidos de 10 victorias madridistas, 4 empates y solo 2 derrotas.

Betis-Real Madrid

El repaso se inicia con el Betis-Real Madrid de esta temporada que terminó en empate (1-1) cuando, en su particular visión del partido “graves errores impidieron la victoria del equipo de Ancelotti”. Real Madrid TV habla de un supuesto penalti de Ruibal a Rodrygo y de un gol anulado a Brahim por fuera de juego previo de Rodrygo.

La televisión madridista valora este gol cuestionando la honestidad arbitral: “El VAR confirma el fuera de juego con unas líneas que dejan más dudas y no hay una imagen completa en el que se vea la presunta posición ilegal".

El último Betis - Real Madrid / Julio Muñoz

En Real Madrid TV dicen que ” la línea roja y azul no parten de la misma altura” y toman como vara de medir un vídeo de un aficionado desde la grada con el que, en su entender, queda probado que “no hacen falta ni líneas para ver que el gol debía subir".

Real Madrid TV se recrea hablando de un "recital de faltas, error tras error en la misma dirección, contra el Real Madrid”.

Piden roja para Gavi

El siguiente partido analizado es el clásico entre el FC Barcelona y Real Madrid de la pasada campaña (2-1) con el que el equipo blaugrana encarriló el título. Gavi centra sus comentarios y denuncian que Soto Grado, que estaba en el VAR, no avisara a De Burgos Bengoetxea debía expulsar al canterano.

"No informó de las agresiones de Gavi a Carvajal y otra aún más clara a Ceballos". A ello añaden "lo más grave en el minuto 81 cuando Asensio marca el gol que ponía al Madrid por delante. De Burgos lo da, pero desde el VAR de Clos Gómez, lo anularon justificando con estas surrealistas líneas". Una vez más cuestionan el sistema de videarbitraje que sí funcionó para sus intereses en el último Madrid - Almería.

Ceballos tiró del pelo a Gavi en la final de la Supercopa de España / Sport

Su análisis del clásico termina afirmando que "el gol de Kessié (del 2-1 final) estuvo precedido de una clara falta de Lewandowski sobre Carvajal, del 1-2 se pasó al 2-1 tras los errores de Soto Grado desde el VAR”.

Mirada al pasado

También rememoran el duelo con el Betis del ejercicio anterior y ponen la lupa en "tres errores graves": Una supuesta agresión de Ruibal a Camavinga, "con un puñetazo en la cara sin sanción", otro penalti que vieron de William Carvalho sobre Benzema y que perdonara una roja a Pezzela por "una dura entrada a Vinicius con los tacos en el tobillo, errores que costaron dos puntos al Real Madrid".

Siguiendo su particular repaso a la campaña anterior se fijan en un Villarreal - Real Madrid en el que Soto Grado "pitó un penalti por manos de Alaba en una acción completamente fortuita" y que ello condujera a la derrota blanca.

Su balance fue que las decisiones de Soto Grado “impidieron que el equipo madridista pudiera pelear por el título”.

"Actitud chulesca"

No satisfechos con este amplio repaso, Real Madrid TV tira de hemeroteca para denunciar una supuesta roja que debía recibir Fali, del Cadiz, un penalti no señalado de Lucas Torró sobre Vinicius y añaden una conversación del colegiado con los jugadores al final del partido en que indican que "se dirigió con actitud chulesca" cuando les dijo que “habéis tenido 90 minutos , así que no me vengáis protestando que solo pongo un minuto”.

Para acabar se remontan a la temporada 2020-21 para denunciar un agarrón a Casemiro y concluyen que Soto Grado es un árbitro "con un largo historial de errores siempre en la misma dirección y, qué casualidad, siempre en contra del Real Madrid"

El presentador aparece en escena cariacontecido afirmando "es lo que hay" antes de dar paso a nuevas informaciones del club blanco.