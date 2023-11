Hernández Hernández sobre Real Madrid TV: "Me han dicho barbaridades y me resbala siempre"

Alejandro José Hernández Hernández, uno de los árbitros señalados por el Real Madrid, habló en el programa 'El Partidazo de COPE' del 'Caso Negreira' y de las presiones que está ejerciendo Real Madrid TV a los árbitros.

Hernández Hernández se sinceró y admitió que no ha pasado su mejor época: "Llevo nueve meses superquemado, con muchas ganas de hablar. No tenemos por qué ser los protagonistas de esta historia. Después de nueve meses en silencio, apetece hablar porque no tienes nada que esconder y prefiero hablar con naturalidad".

"Al final te llega. Llevo 30 años arbitrando y no nos afecta. No es el escenario perfecto para arbitrar, por la crispación que se genera. Esto afecta en el fútbol base porque pone la imagen del árbitro como un enemigo. Me han dicho barbaridades y me resbala siempre", aseguró el colegiado sobre los vídeos de Real Madrid TV criticando a los arbitros.

Preguntado sobre si le gusta arbitrar al Real Madrid, Hernández Hernández respondió que lo afronta como otro partido cualquiera: "¿Si me gusta arbitrar al Real Madrid? Lo afronto con la misma naturalidad que el resto, deseando que no haya jugadas grises, por las que siempre estás vendido. Deseando que sea limpio".

Hernández Hernández aseguró que, pese a la intoxicación mediática que ha sufrido, no ha notado enfadados a los jugadores del Real Madrid: "No noto crispación de los jugadores del Madrid. El caldo de cultivo es más mediático que con los jugadores. Es normal que, en un momento, el jugador me vea con unos ojos diferentes, por lo que se me ha intoxicado".

Añadió también que le encantaría arbitrar el segundo clásico de la temporada: "Para mí el Real Madrid son sus jugadores, su staff, su presidente, que me saludó con una sonrisa... No creo que mis jefes les tengan miedo a Real Madrid y FC Barcelona. Me encantaría volver a pitar el Clásico".

Hernández Hernández desmiente las acusaciones de haber favorecido al Barça

Sin embargo, Hernández Hernández también fue preguntado sobre el 'Caso Negreira' y las supestas sospechas sobre sus arbitrajes al FC Barcelona.

"Negreira llamaba a los ascendidos y descendidos. A partir de ahí coincidías en las cuatro convocatorias de los árbitros y te reunías en un minuto con él cuando te decían en dónde estabas clasificado. Firmabas el papel y esa era toda la relación", aseguró Hernández Hernández.

El colegiado canario condenó también el 'Caso Negreira' y mostró su profunda decepción: "El 15 de febrero. Nos cambió la vida a todos. El daño que ha creado es irreparable, lo más dañino en toda la historia para los árbitros. Eso tira por tierra la idea de que éramos un colectivo independiente, objetivo, limpio... y sigo presumiendo de colectivo, pero no podemos presumir cuando alguien de la casa ha trabajado con un club y con intereses económicos con este club".

Finalmente, Hernández Hernández se defendió de las acusaciones que ha recibido de favorecer al Barça cuando lo ha arbitrado: "Desde dentro, tenemos la conciencia supertranquila y nos preocupa cero jurídicamente; no va a pasar nada, estamos supertranquilos. Jamás me dijeron nada de favorecer al Barcelona. Si me pasa, lo hubiera denunciado. Entiendo que desde fuera suena fatal lo que ha pasado y desde dentro es muy difícil de explicar que cómo ha podido ocurrir. Si es ilícito, que paguen por ello".

Además, el colegiado canario repasó su historial de partidos pitados al Barça y al Real Madrid para desmentir las acusaciones que ha recibido al largo de los años: "Yo le pité 7 veces a filial y perdió 5. Cuando me dan la escarapela internacional me dan al Barcelona y pierde, luego empata. De los primeros 5, sólo gana 2, en la época del mejor Barcelona, cuando eran apisonadora. El Real Madrid gana 10 de los primeros 12. Si el objetivo era favorecer al Barcelona, las estadísticas no cuadran".