El Real Madrid no romperá su escalafón salarial por Mbappé

Kylian Mbappé no llegará al Real Madrid a cualquier precio. Nadie sabe a ciencia cierta si abandonará o no el PSG a final de temporada. Todo parece una cuestión de dinero. El club francés está dispuesto a destrozar todos los récords habidos y por haber para retenerlo, con un salario de 100 millones por temporada, mientras que el club blanco no está dispuesto a romper su escalafón salarial por ningún jugador. Tampoco por el francés.

Algunos medios aseguran que Mbappé tiene muchas opciones de fichar por el Real Madrid el próximo verano a cambio de un salario astronómico, cosa que nunca ocurrirá. El diario alemán Bild descubre que percibiría un salario de 70 millones de euros, sin aclarar si son netos o brutos. Para que la información fuese correcta, serían brutos, aunque superaría las previsiones del club cuyo techo serían los 60 brutos, unos 30 netos por temporada.

200 MILLONES EL PRIMER AÑO

El jugador exigiría una prima de fichaje como agente libre de 125 millones de euros, según Bild, aunque otras informaciones hablan de 150. Un desembolso inicial que obliga al club a contener la oferta salarial, que sería mayor si renunciase a esa prima como ocurrió en los casos de Alaba, el segundo mejor pagado de la plantilla, y de Rudiger, el séptimo. Entre esa prima y el salario, el Real Madrid pagaría 200 millones de euros al jugador en su primer año de blanco, el dinero que ofreció al PSG hace dos temporadas, propuesta a la que nunca contestó el club francés.

Mbappé sería el futbolista mejor pagado del Real Madrid con un sueldo de unos 25-30 millones de euros netos por temporada, duplicando el que percibe Kroos, el mejor pagado de la plantilla, que supera levemente los 12 millones por temporada. El club blanco tiene una horquilla de salarios contenidos con una diferencia de 10 millones entre el mejor pagado, el centrocampista alemán, y el peor, Joselu. El resto de la plantilla se mueve entre medias.

Mbappé rompería ese equilibrio, pero de una manera sostenida y no recibiría ni una cuarta parte de lo que le ofrece el PSG. Si ficha por el Real Madrid, perdería mucho dinero para disgusto de su madre, aunque daría una alegría a su padre al que le gustaría ver a su hijo vestido de blanco. Una decisión que el jugador se sigue pensando, lo que provoca que cada medio saque sus propias conclusiones.