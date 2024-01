Isco: "Me iba al City, pero apareció el Madrid..."

Isco Alarcón ha vuelto a brillar en el Benito Villamarín. El malagueño está viviendo su mejor temporada en mucho tiempo con el Real Betis, que ha recuperado la sonrisa del mediapunta cuando más lo necesitaba. Ahora, el jugador repasa los momentos vividos estos últimos años en una emotiva entrevista con Valdano.

El talentoso mediapunta, Golden Boy con el Málaga en 2012, puso rumbo a la capital tras despuntar en La Rosaleda. Isco aterrizaba en Madrid como uno de los jugadores con mayor proyección de todo el mundo con el objetivo de conseguir levantar la Champions con el equipo madridista después de tantos años.

No pudo haber salido mejor. En sus nueve años como jugador madridista, Isco consiguió cinco Copas de Europa que hicieron que el malagueño entrara en los libros de historia. Su rendimiento fue irregular durante esa etapa, encadenando grandes momentos con largas sequías sin disputar partidos por problemas físicos, aunque en el Bernabéu seguirán recordando su magia durante mucho tiempo.

Un fichaje frustrado

Ahora en el Real Betis, Isco ha vuelto a recuperar su sonrisa. El malagueño, que vive sus mejores momentos en años, repasa en una entrevista con Valdano los momentos vividos estas últimas temporadas. No ha dejado indiferente a nadie.

Isco ha desvelado que lo tenía hecho con el Manchester City antes de firmar por el Real Madrid. Su marcha del Málaga coincidía con la de su entrenador, Manuel Pellegrini, que se marchaba al equipo citizen. El jugador prometió a su técnico que se irían juntos a Inglaterra: "Antes de irnos de vacaciones le dije que me iba con él", desvela.

Sin embargo, después de la disputa del Europeo ese verano, todo cambió: "Apareció el Real Madrid. Ahí tuve que decidir. No pude decirles que no, además llevaban muchos años sin ganar la Champions y tenía la sensación de que pronto iba a pasar", explica. Su intuición no le iba a fallar.