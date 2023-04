Valverde se pronuncia por fin tras el 'caso Baena'

"En estos momentos me he apoyado en mi familia y en la gente que me apoya en la calle", dice el uruguayo Fede Valverde sigue pendiente de la sanción que le puede acarrear su presunta agresión a Álex Baena

Primeras palabras de Fede Valverde tras estallar el 'caso Álex Baena'. El jugador uruguayo del Real Madrid, a preguntas de 'Gol TV' a la conclusión del entrenamiento de hoy, reconocía encontrarse "mejor" anímicamente.

"Me he apoyado en la familia, en la gente del Real Madrid, en toda la gente que me apoya en la calle", señaló el mediocampista charrúa.

Fede Valverde concluyó con un lacónico "es de agredecer", tras el ya famoso incidente con el futbolista del Villarreal que le puede acarrear una durísima sanción.

El puñetazo que el jugador merengue propinó a Baena a la conclusión del último Real Madrid-Villarreal está en manos de la Policía.