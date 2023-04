Asensio, el goleador silencioso del Real Madrid

Autor del 2-0 al Chelsea, su noveno tanto saliendo del banquillo lo que le convierte en el máximo anotador de la Champions en esta faceta El club espera respuesta a la oferta de renovación que le ha hecho, pero el balear duda si aceptarla por su rol de secundario

Marco Asensio sigue siendo el mejor revulsivo que tiene Carlo Ancelotti en el banquillo. El balear fue el autor del 2-0 ante el Chelsea logrando en esta competición su novena diana saliendo del banquillo, que le convierte en el máximo anotador de la Champions League en esta faceta, por delante de Solskjaer con ocho. Además, esta temporada lleva nueve goles marcados, cinco de ellos como suplente. El balear está dejando constancia de su pegada con goles importantes como el marcado ante el equipo londinense, que da una buena ventaja a su equipo para el partido de vuelta.

Asensio es el quinto máximo goleador del Real Madrid esta temporada, aunque su efectividad le sitúa solo por detrás de Benzema, que marca cada 106 minutos (26 goles), y el balear cada 155’, por delante de Vinicius, cada 190’ (21’); Rodrygo, cada 264’ (11), y Valverde, cada 300’ (12). La diferencia es que Asensio es suplente habitual en las alineaciones de Ancelotti, lo que le concede un plus y le hace el goleador silencioso por delante de Rodrygo, con dos goles, aunque el brasileño ha salido de suplente la mitad de los partidos que el balear. Completan la lista Hazard, Lucas Vázquez, Ceballos, Kroos, Arriba, Modric y Álvaro, que suman entre todos los 14 goles marcados por los suplentes.

RENOVACIÓN EN EL AIRE

Asensio, 27 años, termina contrato el 30 de junio y el club está pendiente de que responda a la oferta de renovación que le ha extendido. El Real Madrid habría cedido a parte de sus exigencias económicas haciéndole una oferta al alza, según ‘Relevo’, tras las reuniones mantenidas con su agente Jorge Mendes durante el parón de selecciones. El balón está en su tejado, pero parece no tenerlo claro ya que no está contento con su rol de secundario. El club no está en condiciones de asegurarle la titularidad, es una decisión del entrenador. Sabe que si Ancelotti sigue al frente del equipo su rol cambiará poco.

El propio jugador asegura que su deseo es continuar en el Real Madrid, donde cumple su octava temporada. Ofertas no le faltan, aunque económicamente no mejoran demasiado a la que tiene de su equipo. Sin embargo, sabe que vaya donde vaya nadie le va a asegurar la titularidad, y menos si acaba en otro equipo de primera línea donde la competencia sería similar a la que tiene en la plantilla madridista. El club espera respuesta, pero no esperará demasiado, necesita saberla cuanto antes para seguir con la planificación de la plantilla de la próxima temporada.