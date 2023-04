¿Qué pasaría si Fede Valverde fuera del Barça?

¿Alguien sabe qué ha pasado con la agresión de Fede Valverde a Baena en el postpartido del pasado Villarreal - Real Madrid? El puñetazo del futbolista uruguayo se ha ido diluyendo en la actualidad informativa hasta desaparecer misteriosamente. Lo que iba a ser uno de los incidentes extradeportivos del año, corre peligro, con el paso de los días, de transformarse casi en un lance más del juego.

Los hechos son muy sencillos y verificables: hay una provocación previa de Baena, que este niega, y hay un puñetazo posterior, que Valverde acepta en privado y que ni jugador ni club han hecho ningún esfuerzo en desmentir. Es decir, lo único más o menos cierto que hay en esta historia es una grave agresión de un jugador del Real Madrid con el partido ya terminado a un jugador rival.

Viendo el revuelo que suscitó el incidente, el entorno madridista optó primero por focalizar sobre una presunta frase inicial de Baena, dirigida al hijo de Valverde y desmentida por el jugador, que habría provocado su reacción violenta con la finalidad de justificar su comportamiento injustificable. Hasta pareció que alguien pretendía hacernos creer que el culpable era Baena, y no Valverde, en uno de estos típicos giros de guion de la Central Lechera.

Desde hace unos días, hemos entrado en una segunda fase, la de correr un tupido velo y ver si así se olvida todo y baja la presión. En la rueda de prensa de Ancelotti previa a la eliminatoria contra el Chelsea de Champions, al entrenador del Real Madrid solamente se le hizo una pregunta respecto al incidente, y Ancelotti tiró pilotas fuera: "tiene unas cualidades humanas extraordinarias", que es como no decir absolutamente nada.

De Fede Valverde solo conocemos un silencio absoluto: ni se sabe donde está ni se le espera. Porque lo más relevante no es el incidente sino su gestión mediática. No hace falta tener un máster de comunicación para deducir que el Real Madrid ha vuelto a presionar a sus medios para que cierren filas.

Vuelve a constatarse que no es que en el club blanco no haya problemas sino que simplemente se esconden. ¿Qué habría pasado si Valverde fuera del Barça y le hubiera propinado un puñetazo a un rival? Habría especiales informativos y la presión no pararía hasta que compareciera el jugador y por supuesto el presidente, y Xavi tendría que aguantar ruedas de prensa monotemáticas.

El control que el Real Madrid ejerce sobre los medios merecería un día un estudio en alguna universidad.

MÉS QUE UN CLUB, El Barça sueña con ser el City

La espectacular exhibición del City ante el Bayern, la enésima del equipo de Guardiola, ha impresionado a media Europa. Juego al primer toque, velocidad supersónica de pelota, fútbol asociativo de primer nivel: Pep Guardiola lo ha vuelto a hacer, lo sigue haciendo cada año esté donde esté. Su última víctima es curiosamente su anterior equipo, que ya siente nostalgia de él. Lo mismo le sucede al Barça, que después de tantos años, suspira ahora por jugar como el City. Las vueltas que da la vida: la copia ha terminado por mejorar al original. Ya pueden estar seguros de que en Manchester no hay debates sobre el juego como en Barcelona. Es lo que tiene cuando rozas la excelencia.

MENYS QUE UN CLUB, ¿Por qué el Barça no cumple los plazos?

El presidente del Barça aseguró en la última asamblea que la financiación del nuevo Espai Barça se daría a conocer "como muy tarde" el 31 de marzo. Han pasado dos semanas desde el plazo máximo anunciado por el propio Laporta y nada se sabe. Es un incumplimiento nada menor, y no es el primero. Aquello que se promete en una Asamblea debería ser ley y, en cualquier caso, si hay circunstancias que impiden cumplir, deberían explicarse con todo detalle. Una cosa es ignorar los plazos que tu mismo has dado y otra es ni siquiera dar una explicación. Ojo con maltratar al socio porque no suele terminar bien.