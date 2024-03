Ultimátum del Bayern a Davies y oferta del Madrid

El fichaje de Alphonso Davies por el Real Madrid sigue escribiendo capítulos. Los tres últimos referidos a la oferta que le ha puesto el Bayern Múnich encima de la mesa para renovar, la fecha límite que le ha dado para contestar y la supuesta propuesta que haría el Real Madrid al equipo bávaro para fichar al jugador, así como el salario que le daría. Tres pasos que ahora tendrán que cumplirse para que acabe el próximo verano en Chamartín.

Davies, objetivo del Real Madrid / Efe

El Bayern ofrece a Davies un salario al alza de 14 millones de euros brutos para ampliar el contrato que tiene firmado y que acaba en 2025. El club alemán no está dispuesto a subir de esa cantidad en su política salarial, y llega a esa cifra como máximo. El jugador, por su parte, pretende un salario de 20 millones, seis más de lo que le ofertan, para seguir defendiendo su camiseta.

PLAZO Y OFERTA

El club bávaro, tras la propuesta, daría un plazo al jugador para contestar hasta principios del próximo mes de abril, según ‘Marca’. En caso de no aceptar, le invitan a que llegue con una oferta de algún club para ser traspasados. El Bayern no quiere que siga si él no está dispuesto a hacerlo en las condiciones que le dan. Además, evitaría tenerlo a disgusto un año más y ver como se va gratis en 2025.

El Real Madrid estaría muy atento a las negociaciones entre el Bayern y el jugador, y tendría preparada una propuesta para convencer al club alemán. Ofrecería 50 millones de euros, 10 menos de lo que pretende el recaudar por su traspaso, según la ‘Cadena Ser’. El valor de mercado que tiene el canadiense en estos momentos es de 70 millones de euros. Además, ofrecería al jugador los 20 millones que pide al Bayern, que se quedarían en los 10 netos y que encaja en su escala salarial.